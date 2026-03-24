Litva vyhrála soutěž o Evropský strom roku. Boj provázely nacionalistické vášně

Litva dokázala po sérii čtyř vítězství porazit Poláky. Letošnímu vítězi soutěže je 400 let a pobývá ve vesnici Rukai. Český zástupce Oldřichův dub je odhadem téměř tisíc let starý. Odolný strom překonal dva požáry, a tak může dál dohlížet na děti z místní lesní školky. Pověst říká, že právě u něj kníže Oldřich spatřil Boženu, která zrovna prala prádlo v nedalekém potoce a která se později stala matkou jeho syna Břetislava I.
Soutěž o Evropský strom začala jako lokální české klání v roce 2002. V roce 2011 expandovala do Evropy. Mezi vítěze se řadí například estonský dub rostoucí uprostřed fotbalového hřiště nebo česká osamocená borovice, která přežila záplavy.
Nestyďte se je objímat, dokážou uzdravovat, tvrdí britský lovec stromů
Původně přátelská soutěž se v minulém roce proměnila v prostředí plné rivality, které dominovalo Polsko, píše Politico
„Od začátku se nezaměřujeme na krásu stromů, ale na příběhy a komunity. V posledních čtyřech letech jsme náš původní záměr dodržovali s obtížemi, protože se soutěž proměnila v klání mezi národy,“ popisuje Petr Skřivánek, který Evropský strom roku koordinuje.
Za polskými úspěchy stojí zejména populární instagramový účet Make Life Harder, který soutěž promuje téměř dvěma milionům sledujícím od roku 2021.
„Za reklamu jsme rádi, protože láká návštěvníky. Ale pokaždé, když web spadne, je to kvůli tomu, že účet sdílel odkaz,“ myslí si Skřivánek.
Zbývá týden hlasování o Evropský strom roku. Česká hruška je zatím pátá
Ambasador soutěže a poslanec Europarlamentu Michal Wiezik popisuje kreativní způsoby svých krajanů, kteří přelstili hlasovací systém. „Kromě svého favorita musíte hlasovat pro další strom. Takže vyjadřujete podporu dalším evropským zemím. Ale Poláci pravidla prolomili,“ sdělil Wiezik.
Minulý rok soutěživost nabrala na obrátkách.
Španělská komediální talk show La Revuelta spustila kampaň, která podpořila vítěze národního klání borovici Juan Molinera. Show označila polský strom Srdce Dalkowských hor. Ve španělském pořadu jeden z účinkujících zpíval zesměšňující parodickou píseň, ve které divákům sdělil, že „polský strom je cítit jako podpaží.“
Instagramový účet Make Life Harder klip sdílel na Instagramu a na sociálních sítích se rozjely hádky mezi fanoušky.
Slavná Chudobínská borovice je na poštovní známce, získají ji i turisté
Napětí se přeneslo i do Evropského parlamentu, který hostil slavnostní vyhlášení. „Atmosféra nebyla dobrá,“ potvrzuje Skřivánek. Španělsko nakonec skončilo třetí a Polsko opět zvítězilo.
„Doufám, že tohle byl první a poslední rok, kdy se soutěž stala místem nenávisti a agrese,“ pronesla Anna Gomułka, která cenu převzala. V e-mailu pro Politico napsala, že hlasování se změnilo v projevy patriotismu.
Letos organizátoři změnili systém hlasování. Stromy z menších zemí mají více bodů. V anketě nesoutěžily o hlasy, ale o tzv. tree points (body), které vyjadřovaly přepočet hlasů na populaci jednotlivých zemí. Během hlasování organizátoři soutěže evidovali celkem 1,5 milionů návštěvníků hlasovacího webu a do hlasování se zapojilo bezmála 200 tisíc lidí.