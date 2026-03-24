Litva vyhrála soutěž o Evropský strom roku. Boj provázely nacionalistické vášně

V soutěži Evropský strom roku zvítězil Dub z Laukiai. Litevci tak v soutěži po čtyřech letech sesadili úspěšné Poláky, kteří s Křivým stromem brali bronzovou příčku. Stříbro získala slovenská Stará divoká jabloň. Český zástupce, Oldřichův dub z Peruce, skončil na předávání v Europarlamentu sedmý. Soutěž v minulém roce provázely nečekané vlny nacionalismu od vášnivých polských a španělských fanoušků.

Vítěz letošního ročníku stojí v malé litevské vesnici Rukai. (9. února 2026) | foto: Vytautas Želnys

Litva dokázala po sérii čtyř vítězství porazit Poláky. Letošnímu vítězi soutěže je 400 let a pobývá ve vesnici Rukai. Český zástupce Oldřichův dub je odhadem téměř tisíc let starý. Odolný strom překonal dva požáry, a tak může dál dohlížet na děti z místní lesní školky. Pověst říká, že právě u něj kníže Oldřich spatřil Boženu, která zrovna prala prádlo v nedalekém potoce a která se později stala matkou jeho syna Břetislava I.

Soutěž o Evropský strom začala jako lokální české klání v roce 2002. V roce 2011 expandovala do Evropy. Mezi vítěze se řadí například estonský dub rostoucí uprostřed fotbalového hřiště nebo česká osamocená borovice, která přežila záplavy.

Nestyďte se je objímat, dokážou uzdravovat, tvrdí britský lovec stromů

Původně přátelská soutěž se v minulém roce proměnila v prostředí plné rivality, které dominovalo Polsko, píše Politico

„Od začátku se nezaměřujeme na krásu stromů, ale na příběhy a komunity. V posledních čtyřech letech jsme náš původní záměr dodržovali s obtížemi, protože se soutěž proměnila v klání mezi národy,“ popisuje Petr Skřivánek, který Evropský strom roku koordinuje.

Za polskými úspěchy stojí zejména populární instagramový účet Make Life Harder, který soutěž promuje téměř dvěma milionům sledujícím od roku 2021.

„Za reklamu jsme rádi, protože láká návštěvníky. Ale pokaždé, když web spadne, je to kvůli tomu, že účet sdílel odkaz,“ myslí si Skřivánek.

Zbývá týden hlasování o Evropský strom roku. Česká hruška je zatím pátá

Ambasador soutěže a poslanec Europarlamentu Michal Wiezik popisuje kreativní způsoby svých krajanů, kteří přelstili hlasovací systém. „Kromě svého favorita musíte hlasovat pro další strom. Takže vyjadřujete podporu dalším evropským zemím. Ale Poláci pravidla prolomili,“ sdělil Wiezik.

Minulý rok soutěživost nabrala na obrátkách.

Španělská komediální talk show La Revuelta spustila kampaň, která podpořila vítěze národního klání borovici Juan Molinera. Show označila polský strom Srdce Dalkowských hor. Ve španělském pořadu jeden z účinkujících zpíval zesměšňující parodickou píseň, ve které divákům sdělil, že „polský strom je cítit jako podpaží.“

Instagramový účet Make Life Harder klip sdílel na Instagramu a na sociálních sítích se rozjely hádky mezi fanoušky.

Slavná Chudobínská borovice je na poštovní známce, získají ji i turisté

Napětí se přeneslo i do Evropského parlamentu, který hostil slavnostní vyhlášení. „Atmosféra nebyla dobrá,“ potvrzuje Skřivánek. Španělsko nakonec skončilo třetí a Polsko opět zvítězilo.

„Doufám, že tohle byl první a poslední rok, kdy se soutěž stala místem nenávisti a agrese,“ pronesla Anna Gomułka, která cenu převzala. V e-mailu pro Politico napsala, že hlasování se změnilo v projevy patriotismu.

Letos organizátoři změnili systém hlasování. Stromy z menších zemí mají více bodů. V anketě nesoutěžily o hlasy, ale o tzv. tree points (body), které vyjadřovaly přepočet hlasů na populaci jednotlivých zemí. Během hlasování organizátoři soutěže evidovali celkem 1,5 milionů návštěvníků hlasovacího webu a do hlasování se zapojilo bezmála 200 tisíc lidí.

Chameneí jako nový vůdce Íránu je jasný vzkaz světu, říká politoložka Eva Taterová

Nejčtenější

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

Dánové vybírají parlament. Premiérka Frederiksenová usiluje o třetí mandát

Začaly volby v Dánsku. (24. března 2026)

V Dánsku se v osm hodin ráno otevřely volební místnosti, více než 4,3 milionu lidí mělo možnost rozhodnout o novém složení Folketingu – parlamentu, který je volen na čtyřleté funkční období. Z odhadů...

24. března 2026  9:19,  aktualizováno  20:11

První dva podezřelé ze žhářského útoku v Pardubicích poslal soud do vazby

Soud rozhoduje o vazbě podezřelých ze žhářského útoku v Pardubicích. (24....

Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby dvojici obviněnou z pátečního žhářského útoku v hale LPP Holding v Pardubicích. Muže a ženu přivedli k jednání těžkooděnci. Policie je obvinila za...

24. března 2026  16:46,  aktualizováno  20:11

Linka Praha - Mnichov zná svého dopravce. Vystřídá České dráhy i kvůli ceně

Dálkový vlak Leo Express

Soutěž o provozování vlaků v české části spojení Praha - Mnichov vyhrála společnost Leo Express. Smlouva by měla platit od letošního prosince na pět let. Do soutěže na poskytovatele dopravy pro...

24. března 2026  20:07

Litva vyhrála soutěž o Evropský strom roku. Boj provázely nacionalistické vášně

Vítěz letošního ročníku stojí v malé litevské vesnici Rukai. (9. února 2026)

V soutěži Evropský strom roku zvítězil Dub z Laukiai. Litevci tak v soutěži po čtyřech letech sesadili úspěšné Poláky, kteří s Křivým stromem brali bronzovou příčku. Stříbro získala slovenská Stará...

24. března 2026  20:03

Stát by se neměl chovat jako šmejd, řekla poslancům Schillerová

Přímý přenos
Ministryně financí Alena Schillerová na tiskové konferenci hnutí ANO. Spolu s...

Poslanci jednají o novele zákona o doplňkovém penzijním spoření, podle níž by ho důchodci, kteří si jej založili před koncem roku 2023, mohli bez sankce ukončit i bez splnění minimální doby spoření....

24. března 2026  5:48,  aktualizováno 

VIDEO: Záchrana tonoucího pomocí vrtulníku. Hasiči ukázali záběry z paluby

Letečtí záchranáři na Dni Vltavy předvedli zásah na Vltavě

Video, které zachycuje trénink záchrany tonoucího z vrtulníku, zveřejnili letečtí záchranáři HZS Středočeského kraje. Ukázku předvedli návštěvníkům víkendového Dne Vltavy v Praze. „Podobné zásahy se...

24. března 2026

OBRAZEM: Poškozené tankery, hořící rafinerie. Jak vypadá íránská odveta

Írán se v odvetě za americko-izraelské útoky snaží co nejvíce narušovat...

Írán se v odvetě za americko-izraelské útoky snaží co nejvíce narušovat energetickou a průmyslovou infrastrukturu v oblasti Perského zálivu. Agentura Reuters ukázala důsledky íránských útoků na sérii...

24. března 2026

Pavel to vidí politicky, 5 % z Haagu není závazek. Zůna o obraně i nástupci Řehky

Premium
Jaromír Zůna, místopředseda vlády a ministr obrany (24. března 2026)

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) odmítá obavy prezidenta Petra Pavla, že vláda nesplní závazky ohledně výdajů na armádu. Nikdo podle něj v současnosti nemůže vědět, co bude v roce 2035. „Vždy...

24. března 2026

Babiš představil lídra ANO pro Prahu. Chce za primátora Ondřeje Prokopa

Do štábu hnutí ANO dorazil Ondřej Prokop, dvojka na pražské kandidátce. (24....

Kandidátem ANO na pražského primátora by měl být šéf organizace hnutí v hlavním městě Ondřej Prokop. V úterním rozhovoru s Deníkem.cz to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Vládní hnutí chce v Praze v...

24. března 2026  19:49

Nikdo filmu nevěřil, všichni věštili rychlý konec. Před 50 lety se začal točit Star Wars

Star Wars slaví 50 let. Takhle vypadal na začátku.

Nikdo filmu nevěřil, nikdo ho nechtěl produkovat a všichni mu věštili rychlý konec. Opak se stal pravdou. Star Wars jsou neodmyslitelnou součástí filmového průmyslu a do jeho fungování zasáhly tak,...

24. března 2026  19:44

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Půlmiliarda. Před Trumpovým odkladem útoků na Írán sázel někdo na pád ropy

Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth (7. března 2026)

Krátce předtím, než americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil odklad útoků na íránskou energetickou infrastrukturu, uzavřeli někteří obchodníci sázky na vývoj cen ropy v hodnotě stovek...

24. března 2026  19:19,  aktualizováno  19:22

Využijeme vše, abychom to nedovolili, řekl Rakušan k plánu rušit poplatky ČT

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan na tiskové konferenci ve Sněmovně (24. března...

Plán vládní koalice vzít poplatky České televizi a Českému rozhlasu pobouřil opozici. „Využijeme veškerých instrumentů, abychom to nedovolili,“ oznámil šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Dal tím najevo, že...

24. března 2026  11:31,  aktualizováno  19:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.