Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Populistické a krajně pravicové strany si brousí zuby na červnové volby do Evropského parlamentu. Téměř jistě v něm posílí, a to i vinou chyb dosavadního vedení EU. Jak to může ovlivnit směřování Unie na roky dopředu? ptá se ve svém komentáři pro MF DNES ředitel Progresivního analytického centra a bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček.