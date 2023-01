Když dítě utrácí peníze svých rodičů. EU si došlápne na nákupy ve hrách

„Naše iniciativa má dva hlavní cíle. Prvním je sjednocená unijní legislativa k videohrám a druhým posílená ochrana spotřebitelů, kteří se v tomto sektoru pohybují,“ vysvětluje pro iDNES.cz europoslankyně a předkladatelka návrhu Adriana Maldonado Lópezová ze socialistické frakce S&D.

Ve Zprávě o ochraně spotřebitele v online videohrách: přístup evropského jednotného trhu, kterou minulý týden ve Štrasburku podpořil Evropský parlament, proto žádá Evropskou komisi, aby se tématem začala zabývat a ideálně ze zmíněných cílů udělala „pilíře nové legislativy“. „Ve videoherním sektoru se skrývá několik rizik pro společnost, jako je závislost na hraní her, genderová diskriminace a nebezpečí hrozící dětem,“ pokračuje španělská politička.

Právě na děti cílí jedna část návrhu. Konkrétním problémem, který má EU společně řešit, jsou herní doplňky a různé virtuální balíčky (takzvané loot boxes). Ty si hráči kupují, aby ve hře postoupili dál nebo získali nějakou výhodu. A zejména dětem v zápalu soupeření s protihráči nemusí dojít, že to není „jen jako“ a že tak sebe samé nebo své rodiče připravují o peníze.

„Dlouhodobě se věnuji ochraně dětí v online prostředí a toto je další případ, kdy je dobré se podívat na možnosti, jak děti chránit před závislostmi. Když je dítě nuceno zaplatit, aby si mohlo zahrát, je to špatně. Proto prosazujeme, aby tyto dodatečné placené služby mohli rodiče v nabídce úplně vypnout,“ uvedla pro iDNES.cz k návrhu místopředsedkyně EP Dita Charanzová (ANO 2011 / Renew Europe).

Videohry podle ní hraje 73 procent dětí ve věku šest až deset let, a do čtrnácti let je to dokonce 84 procent. „Tyto hry mohou díky své nabídce placených služeb způsobit právě dětem a mladistvým závislost na hazardním hraní, tedy gamblingu,“ pokračuje s tím, že „samozřejmě jsou i videohry, které kreativním způsobem pomáhají rozvíjet strategické myšlení či umělecké vnímání“.

„Zároveň jsou videohry součástí našeho každodenního života. Je ale dobré především u dětí a mladistvých nějakým způsobem regulovat jejich vliv,“ podotýká Charanzová.

Evropský parlament pak ve zkratce k obsáhlému návrhu píše, že „jelikož lidé utrácejí skutečné peníze, mohlo by to mít negativní psychologické a finanční důsledky v souvislosti s nechtěnými a nekontrolovanými nákupy“.

Parlament proto vyzval Komisi, aby analyzovala způsob prodeje těchto balíčků a přijala nezbytná opatření k zavedení společného evropského přístupu k zajištění ochrany spotřebitelů v této oblasti. Poslanci také varují před takzvaným „gold farmingem“.

„Uživatelé získávají herní měnu a později ji prodávají za reálné peníze. Stejně tak se mohou předměty získané ve hrách, jakož i celé uživatelské účty, vyměňovat či prodávat za skutečnou měnu, což je v rozporu s podmínkami uplatňovanými producenty videoher,“ doplňuje EP s tím, že se tato praxe může pojit „s praním špinavých peněz, nucenou prací a vykořisťováním dětí v rozvojových zemích.“ Zmiňuje také, že „zrušení předplatného online videoher musí být stejně jednoduché jako jejich předplacení“.

Součástí návrhu, který španělská europoslankyně Lópezová předložila, tak je představa, že by utrácení peněz za herní doplňky bylo možné zakázat či alespoň stanovit finanční limit. A udělat by to mohli třeba i rodiče v rámci kontroly nad tím, co jejich děti hrají, jak dlouhou dobu u her tráví – a jaké částky za ně utrácejí.

„Odpovědnost za vývoj takovýchto mechanismů leží na herním průmyslu,“ míní Lópezová. Podotýká, že tento sektor musí vytvořit takové nástroje, které budou umět rodiče bez problému využít. A ujišťuje, že „práva a rozvoj mladistvých zůstanou zachovány“. Evropskou komisi i jednotlivé členské státy EU pak politička vyzývá, aby podpořily osvětové kampaně.

Piráti nesouhlasí se zásahy do soukromí

Kdy by se nápady z pera europoslanců mohly stát realitou, zatím není jasné. „Má zpráva o videohrách je dobrým začátkem, ale musíme dál spolupracovat i s Evropskou komisí, abychom pro tyto hry vytvořili legislativu na evropské úrovni. Doufáme, že ji Komise navrhne na říjnovém jednání,“ odhaduje španělská politička.

Poukazuje také na to, že její zpráva o ochraně spotřebitelů videoher prošla bez výhrad nejen příslušným výborem, ale i širší debatou na plénu. Europoslanci ji nakonec minulý týden ve středu přijali. Ještě před hlasováním však někteří z nich dali najevo, že se zásahy do hráčského prostředí nesouhlasí.

„Videohry představují velmi inovativní digitální sektor, který bychom měli podpořit. Věřím, že větší ochrana evropských spotřebitelů před praktikami prokazatelně podporujícími návykové chování by ve výsledku pomohla i videohernímu průmyslu. Nemohu ale podpořit zprávu, jejíž součástí je povinné ověřování věku. To by znamenalo ztrátu soukromí na internetu,“ kritizuje český europoslanec Marcel Kolaja (Piráti/skupina Zelených a Evropské svobodné aliance).

„Nesouhlasíme také s tím, aby videoherní průmysl zaváděl nástroje automatických filtrů a monitoroval komunikaci mezi uživateli. Zpráva totiž požaduje, aby tvůrci videoher zamezili šíření škodlivého obsahu, což je nemožné bez nasazení filtrů. Obecně jsme pro rozvoj videoher, ale s ohledem na ochranu spotřebitele a svobodu komunikace,“ doplňuje jeho stranický kolega Mikuláš Peksa.

Španělská europoslankyně však svým návrhem necílí jen na ochranu dětských hráčů. Zdůrazňuje také genderovou diskriminaci v herním sektoru. „Jednak se na tomto odvětví ženy málo podílejí a jednak některé hry objektivizují ženy, propagují násilí na ženách a omílají genderové stereotypy,“ vysvětluje.

Kromě toho chce Lópezová podpořit i trh s online hrami jako celek. „Herní sektor je nejrychleji rostoucím kulturním a kreativním sektorem v Evropě. Odhaduje se, že v roce 2020 dosáhl hodnoty 23,3 miliard eur. Tento trh má také vyšší obrat, než jaký mají hudební a filmové společnosti,“ říká politička.

Vypočítává, že tento „vysoce inovativní digitální sektor“ v Evropě poskytuje víc než 90 tisíc přímých pracovních pozic. „Leží v něm důležitý potenciál pro další růst i vznik pracovních míst, čímž se podílí na evropském jednotném digitálním trhu,“ upozorňuje Lópezová. I proto je podle ní potřeba se na ochranu spotřebitelů zaměřit, protože v bezpečném prostředí budou chtít strávit víc času. A tím zase podpoří perspektivní trh.