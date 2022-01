V europarlamentu řeší legionellu už léta, poslanci se myjí studenou vodou

Zesnulý předseda Evropského parlamentu David Sassoli se loni na podzim léčil ve štrasburské nemocnici s těžkým zápalem plic. Ten se u něj podle BBC rozvinul poté, co se nakazil legionellou.

„Právě kvůli této bakterii nefunguje v budově EP ve Štrasburku už léta teplá voda...“ napsal v soustrastném tweetu český europoslanec Alexandr Vondra (ODS). A jeho parlamentní kolegové to potvrzují.

Správci unijních budov problém legionelly, která se nejčastěji množí ve vodovodních trubkách, řeší jednoduše. Poslancům v kancelářích a na toaletách u zasedacích místností vypnuli přívod teplé vody. „Neteče už sedm let,“ popisuje lidovec Tomáš Zdechovský s tím, že se dřív ve své kanceláři běžně sprchoval. Ale s tím, jak se výskyt legionelly zhoršoval a nemocných přibývalo, se svým zvykem přestal.

„Je to nepříjemné, ale mám pocit, že všichni už jsou na to tak trochu zvyklí. Dřív jsem chodil do práce pěšky hodně rychle a pak jsem se osprchoval, ale holt jsem musel změnit postupy. Otužovat se jsem si netroufl, jen v případě krajní nouze,“ říká pro iDNES.cz také europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09).

S legionellou se přitom politici potýkají nejen ve francouzském sídle Evropské unie, ale i v Bruselu. „Ve Štrasburku nám tvrdili, že problém vzniká proto, že se málo užívají tamní zařízení a bakterie se tak může množit. Tady v Bruselu nám důvod nikdy nikdo neřekl a ani nám nedali vědět, jak se rozhodli proti tomu bojovat,“ pokračuje Zdechovský.

Poukazuje na to, že se bakterie nemusí objevovat jen ve vodě. „Řada zaměstnanců si stěžovala, že může být i v klimatizacích a jiných zařízeních. Proběhly tu proto dezinfekční práce, v mnoha částech parlamentu se udělaly stěry z klimatizací a koupelen,“ uvádí politik.

Sám se podle svých slov na problém ptal před dvěma lety poté, co se nakazili lidé i v parlamentní posilovně a kvůli dýchacím potížím museli vyhledat lékaře. Následně dostali všichni zákaz se ve fitcentru sprchovat, provedla se další opatření a nyní je prý legionella v EP pod kontrolou.

„Před dvěma lety už se tu výskyt této bakterie nepotvrzoval tak jako předtím,“ dodává Zdechovský. Není tedy jasné, zda se Sassoli nakazil právě v Evropském parlamentu, upozorňuje shodně s Niedermayerem.

„Když pan Sassoli onemocněl, první měsíc se spekulovalo, že má covid, a pak se teprve objevila tato diagnóza. Covid je virového původu a toto bakteriálního. Proto jsem vůči těmto spekulacím zdrženlivý,“ říká Zdechovský.

Teplá voda nicméně v Evropském parlamentu stále neteče a řešení je v nedohlednu. Podle obou europoslanců se už léta mluví o rekonstrukci parlamentních budov a tamního vodovodního řadu, zatím se však nic neděje.

„Ukázalo se, že je to velmi komplikované a nákladné. Vypnout teplou vodu není samozřejmě optimální řešení a zřejmě se něco připravuje. Předpokládám, že tam kde teče teplá voda, je to ošetřeno,“ míní Niedermayer s odkazem třeba na parlamentní kuchyni a další prostory.

„Taková rekonstrukce není otázkou jednoho dvou let, ale spíš pěti šesti, protože jsou to velké budovy a za plného provozu ji nemůžete provést. Evropský parlament je změť mnoha budov, které byly postaveny v různých časových obdobích, a celý systém je propojený. Bylo by to strašně složité,“ poznamenal také Zdechovský.

Myši? Kokain? Nesmysl, říkají europoslanci

Někdejší europoslanec za Svobodné Jiří Payne také před lety tvrdil, že mu dokumenty v EP v šuplíku jeho pracovního stolu ohlodaly myši a že v sídle Unie musí řešit i další nečekané problémy. „Budova má narušenou statiku a padá, neteče tu teplá voda a také se tu neuvěřitelně krade. Před časem se zjistilo, že jsou obě budovy zamořené kokainem,“ uvedl.

Legionella Legionella je rod patogenních bakterií čeledi Legionellaceae způsobující tzv. nemoc legionářů či mírnější pontiackou horečku. Nejvíce infekcí způsobuje druh Legionella pneumophila, který postihuje především dýchací cesty. Legionella se obvykle vyskytuje a množí v teplovodních potrubích, boilerech a klimatizacích. K nákaze dochází téměř výhradně vdechnutím infikovaného aerosolu do plic. Zdroj: Legionella.cz

Stopy této drogy se v sídle EU objevilytřeba v roce 2005. Oba oslovení politici však mají vyjmenované neduhy za přehnané. Myš prý v parlamentu nikdy neviděl.

„A určitě si nemyslím, že by se tady kradlo víc než jinde. Ano, můžu říct, že i já jsem byl okraden. Z mé kanceláře někdo sebral koloběžku. Jsou to problémy velkých institucí. Ale už je to vyřešené. Sekuriťáci nějakého člověka chytli. Ukázalo se, že byl z externí agentury, která tu uklízela,“ říká Zdechovský.

Niedermayer si vzpomíná jen na jeden případ, kdy se mu něco ztratilo. „Mám pocit, že to byla moje chyba, protože jsem to nechal někde ležet,“ dodává nicméně a nad slovy bývalého kolegy kroutí hlavou.

„To jsou fakt úlety. Myš jsem tu nepotkal. A s kokainem má možná zkušenost pan Payne, ale já určitě ne a ani nepotkávám lidi, kteří by vykazovali takové známky. Možná pro něj musí každý, kdo je fanda do společné Evropy, šňupat kokain. Ale to je nejspíš jeho pohled na svět,“ míní.

A Zdechovský souhlasí. „Nemyslím si, že by to byl problém europoslanců, ale spíš některých zaměstnanců, kteří bohužel nezvládají situaci. Neřekl bych, že mí kolegové chodí na jednání zfetovaní. On měl Jiří Payne i s Petrem Machem (bývalý europoslanec rovněž za Svobodné, pozn. red.) obecně tendenci vymýšlet si a hledat na evropských institucích to nejhorší. Ale když se otevřela jídelna, vždycky tu byli první,“ vzpomíná.