„Vztahy EU s Ruskem nelze normalizovat mimo jiné bez spravedlivého a trvalého míru pro Ukrajinu založeného na plné územní celistvosti, úplném stažení ruských jednotek, propuštění všech válečných zajatců, zadržovaných civilistů a násilně deportovaných ukrajinských dětí, vyplacení plné výše reparací a odškodnění Ukrajině ze strany Ruska a vyvození zodpovědnosti za veškeré válečné zločiny,“ píše se v rezoluci.
Seznam poslanců hlasujících proti zase tolik nepřekvapí. Například slovenský člen EP Blaha proslul obhajováním Kremlu, cestami do Moskvy i výrokem, že „Rusko je krásné, Rusko je moudré, Rusko je vyspělé“. Proruské postoje zastávají i další jmenovaní.
České hlasy:
Pro: Jaroslav Bžoch, Klára Dostálová, Jaroslav Knot, Tomáš Kubín a Jana Nagyová (všichni ANO), Antonín Staněk, Nikola Bartůšek (zvoleni za Přísahu), Ondřej Krutílek, Alexandr Vondra a Veronika Vrecionová (ODS), Danuše Nerudová (STAN), Ondřej Kolář, Luděk Niedermayer (oba TOP 09) a Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) a Markéta Gregorová (Piráti)
Proti: Kateřina Konečná, Ondřej Dostál (oba za Stačilo!), Ivan David (SPD)
Evropský parlament nicméně usnesení ve čtvrtek i přes jejich nesouhlas hlasy 482 poslanců přijal a rozhodl tak, že zářijové volby do Dumy považuje za zfalšované a že odsuzuje jejich pořádání na Ruskem okupovaných ukrajinských územích.
Odmítá proto Dumu uznat jako legitimní reprezentativní a zákonodárný orgán Ruské federace. Členské státy Evropské unie z toho důvodu dále vyzývá, aby ani ony volby neuznaly a zdržely se veškerého oficiálního kontaktu s poslanci nově ustavené dolní komory ruského parlamentu.
Rezoluce zdůrazňuje, že „zfalšované volby“ nenabídly ruským voličům žádnou skutečnou alternativu a konaly se v atmosféře strachu a zastrašování a v kontextu války na Ukrajině. Rusko volby pořádalo i v Podněsterské oblasti Moldavska a v gruzínských regionech Abcházie a Cchinvali v Jižní Osetii, což europoslanci také odsoudili.
Tedy – ne všichni. Ze slovenské vládní strany Směr-SD byl kromě Blahy proti ještě i europoslanec Erik Kaliňák a dále místopředseda krajně pravicové strany Republika Mazurek. Co se týká Čechů, proti hlasovali nezařazení poslanci Dostál a Konečná (oba za Stačilo!) a zástupce SPD David sedící ve frakci Evropa suverénních národů. Portál iDNES.cz je požádal o vyjádření, ale do vydání nedostal odpověď.
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Proti byl také německý europoslanec s českými kořeny Petr Bystroň (AfD), který v minulosti čelil podezření, že od proruského portálu Voice of Europe přijímal úplatky. Celkem bylo proti rezoluci jednačtyřicet europoslanců, dalších devětatřicet se zdrželo.
Usnesení také vyzývá k přijetí cílených sankcí EU proti nově zvoleným poslancům Dumy, osobám, které se podílely na „organizaci zinscenovaného volebního procesu“ na okupovaných územích, či představitelům ruského režimu, kteří jsou zapojeni do represí.
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Vládnoucí prokremelská strana Jednotné Rusko si v Dumě udržela ústavní většinu. Druhá ve volbách skončila Komunistická strana Ruska a třetí nacionalistická Liberálnědemokratická strana Ruska. Opoziční stranu Jabloko úřady z volebního klání vyřadily.
Europoslanci rovněž vyjádřili solidaritu s těmi ruskými občany, kteří navzdory pronásledování režimem mají odvahu „ukazovat světu, že existuje i jiné Rusko“.