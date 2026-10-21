„V Oleškách na Ukrajině jsou tisíce lidí uvězněné na území okupovaném ruskou armádou, bez řádného přístupu k jídlu a lékům. Únik je kvůli zaminovaným oblastem nesmírně nebezpečný: ti, kdo zůstávají, riskují, že zemřou hlady, ti, kdo se pokusí odejít, riskují život. Abych upoutala mezinárodní pozornost k této nouzové situaci, ohlásila jsem hladovku. Tento boj však nemůže být jen mým bojem,“ píše Picierno na síti X.
Žádá také další lidi, ale i instituce a sdružení, aby se k této „velké nenásilné akci“ připojili. „Musíme požadovat okamžité humanitární příměří, dovoz potravin a léků a možnost bezpečné evakuace civilistů, kteří chtějí město opustit,“ apeluje a přidává odkaz na text výzvy. Údajně už se k ní připojilo na tři sta lidí.
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Místopředsedkyně Evropského parlamentu a zakladatelka italské politické strany Veřejný prostor (Spazio Pubblico) dodává, že chce touto mobilizací podpořit „úsilí papeže Lva XIV. a všech, kteří v těchto hodinách dělají vše, co je v jejich silách, aby zabránili humanitární tragédii obrovských rozměrů.“
Olešky leží několik kilometrů od města Cherson, od něhož je odděluje řeka Dněpr. Ta v těchto místech tvoří frontovou linii mezi ruskou invazní armádou a ukrajinskou obranou. Ukrajina viní Rusko z blokády Olešek a ministr zahraničí Andrij Sybiha v září vyzval mezinárodní společenství, aby vyvinulo na Moskvu tlak, aby se do města dostala humanitární pomoc a civilisté mohli být evakuováni.
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V okupované obci s příchodem chladného počasí nicméně stále chybí elektřina, voda i vytápění. Poslední dodávky potravin do tamních obchodů proběhly na jaře. Od té doby se místní živí především tím, co si sami vypěstují nebo seženou od sousedů. Anebo se vydají hlavní cestě a riskují, že při shánění jídla přijdou o život. „Rusko každý den staví civilisty před volbu: buď zůstat a umřít hlady, nebo odejít a riskovat, že je rozmetá mina,“ řekl ukrajinský ombudsman pro lidská práva Dmytro Lubinec.