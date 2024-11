Europoslanci budou schvalovat novou Evropskou komisi von der Leyenové

Už i soudní systém otevírá dveře umělé inteligenci (AI). V Rozstřelu informoval o vzniku Centra umělé inteligence a digitalizace v justici místopředseda Vrchního soudu v Praze Roman Horáček. On sám...

Prymula: Zavřít školy byla chyba. A na další pandemii nejsme připraveni

V prosinci uplyne už pět let od chvíle, co se v Číně začal šířit virus, který do pár měsíců ochromil svět. Největším omylem českého boje s pandemií bylo podle jednoho z tehdejších ministrů...