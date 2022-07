Přiměje Fiala europoslance k podpoře jádra? Očekává se těsné hlasování

Zařazení jádra a plynu na seznam zelených investic, i když jen jako přechodné zdroje, má vyslat signál bankám a investorům, že se do nich vyplatí vložit peníze. Evropská komise tím v únoru vyšla vstříc požadavkům velké skupiny unijních zemí, včetně Česka, které chtějí uhlí či ropu přinejmenším dočasně nahrazovat jádrem a plynem, aby splnili evropské klimatické cíle.

Evropský parlament ve čtvrtek po poledni rozhodne, jestli podpoří námitku proti tomuto kroku komise, která pak návrh bude muset zrušit nebo změnit.

Europoslanci Francie či Polska při středeční debatě několikrát zdůraznili, že nechtějí jádro či zemní plyn „lakovat na zeleno“ či označovat za udržitelné zdroje, avšak jsou podle nich nutné pro přechodné období. Zároveň apelovali na ostatní, aby přihlédli k aktuální energetické krizi.

Přidali se i zástupci Česka. „Tento návrh je stěžejní, aby ceny za elektřinu pro naše občany byly přijatelné. Je to i test solidarity, pro některé z nás je jaderná energie jediným krokem, jak jít vpřed,“ řekl europoslanec Alexandr Vondra.

Europoslanci zemí, které dlouhodobě prosazují obnovitelné zdroje, a to nejen němečtí zelení ale třeba i rakouští lidovci, však tyto argumenty vidí jako zastírací manévr. „Nechceme, aby dostaly jádro a plyn zelenou nálepku,“ například prohlásil nizozemský europoslanec Paul Tang.

Finská europoslankyně Sirpa Pietikäinenová zase prohlásila, že je z návrhu komise zklamaná, jelikož jako zelené by mohly být klasifikovány i „staromódní ruské jaderné reaktory“. Status zelených investic by totiž mohly získat nové bloky jaderných elektráren se stavebním povolením vydaným do roku 2045 a úpravy existujících bloků povolené do roku 2040.

Ovlivní Fiala váhající poslance?

Jak hlasování dopadne bude zřejmě překvapením pro všechny zúčastněné.

„Myslím, že nikdo není schopen odhadnout, jak hlasování dopadne,“ míní český europoslanec Luděk Niedemayer. „Rozděleny jsou jak politické frakce, tak poslanci ze stejných národních států. Výhodou ale je, že pro odmítnutí taxonomie musí hlasovat většina všech evropských poslanců,“ dodal.

Jedinečnou příležitost ovlivnit poslance bude mít ještě premiér Petr Fiala. Ten na půdě Evropského parlamentu chvíli před hlasováním pronese projev k započatému českému předsednictví a očekává se, že se pokusí ještě na poslední chvíli přesvědčit europoslance k podpoře jaderné energetiky, která má hrát v energetické budoucnosti Česka nepostradatelnou roli.

Téměř žádná z frakcí, patrně kromě zelených, kteří budou jasně proti, nebude hlasovat jednotně. Někteří europoslanci, včetně těch českých, budou hlasovat za své národní zájmy. Naopak například slovenští liberálové, nejsilnější skupina slovenských europoslanců, budou proti, i když Slovensko s jadernou energetikou do budoucna počítá.

Odpůrci potřebují v hlasování 353 ze 705 hlasů. Socialisté a zelení mají dohromady téměř 220 hlasů a proti úpravě taxonomie se staví i levicová frakce GUE/NGL se 39 členy, rozhodující tedy zřejmě bude, jak se rozdělí 177 lidoveckých hlasů. Nicméně pokud se europoslanci vysloví proti jádru, nebude to znamenat zákaz stavění jaderných elektráren, ujišťují čeští europoslanci.