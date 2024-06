„Libuje si v nacistických pozdravech“. Turek se dostal do výběru 11 podivínů

Turek v přehledu, který krátce představuje každého vybraného nováčka, obsadil deváté místo z jedenácti. Autoři si přitom pohráli s angličtinou. „Racist driver, sorry racing driver,“ naznačují ve slovní hříčce, že by český europoslanec mohl být rasista.

Bývalého automobilového závodníka z Česka Politico dále uvádí coby zástupce Motoristů sobě „se zálibou v nacistických pozdravech“. Připomíná tak zhruba deset let starou fotku, na níž Turek vztyčuje pravici z otevřeného okénka svého auta. Jak Turek, tak jeho kolegové opakovaně odmítli, že by byl nový český europoslanec neonacista, prý má jen rád historii a hloupý humor.

Na umístění ve výběru „nejbarvitějších“ příchozích do Evropského parlamentu to však stačí. Kromě Turka se do něj dostala třeba řecká řeznice Galato Alexandrakiová. Ve svých šestasedmdesáti letech už je v důchodu a úspěch ve volbách ji prý překvapil. Žena z Evrosu nedaleko tureckých hranic kandidovala za krajně pravicovou stranu Elliniki Lysi (Řecké řešení).

V hitparádě Politica skončila na druhém místě a portál připomíná, že o ní na internetu není prakticky žádná zmínka. Alexandrakiová ani nevedla kampaň, přesto získala přes 50 tisíc hlasů. Na osmém místě Řecko reprezentuje ještě Afroditi Latinopoulouová, kterou její vlastní strana Nová demokracie vyloučila poté, co se navážela do hmotnosti televizní moderátorky Danae Barkaové.

Mezi vybranými poslanci s kontroverzní pověstí nebo minulostí je i polský antisemita a poslanec ultrapravicové strany Konfederace Grzegorz Braun, který v předsálí dolní komory polského parlamentu uhasil židovskou menoru, nebo litevský homofob Petras Gražulis, jehož za slovní útoky na LGBT komunitu vyšetřuje policie a který v litevském parlamentu přišel o mandát poté, co hlasoval za jiného poslance.

„Postavím největší vězení v Evropě“

Své místo si zde zaslouží i španělský youtuber Alvise Perez, jenž v kampani brojil proti migrantům a sliboval, že na okraji Madridu postaví největší vězení v Evropě. Vedl také protesty proti potratovým klinikám. Autoři Politica nezapomněli ani recesistickou německou stranu Die Partei a její poslankyni Sibylle Bergovou, přítelkyni francouzského kritika islámu Érica Zemmoura Sarah Knafovou kandidující za jeho stranu Znovudobytí, či Italku Ilarii Salisovou. Tu zvolení doslova vytáhlo z vězení a navíc maďarského.

Učitelka z Monzy totiž podle obžaloby loni v únoru napadla pravicového radikála v Budapešti, za což skončila ve vazbě a byla v ní až do jara, kdy ji přesunuli do domácího vězení. „Krajně levicovou extremistku“ si do eurovoleb coby jedničku své kandidátky vybrala malá italská strana Aliance levice a zelených (AVS). Za Itálii je v EP i poslední „barvitý“ poslanec, a sice někdejší generál a kandidát strany Liga Roberto Vannacci.

Tomu na výsluní a nakonec i do Bruselu pomohla kniha plná gramatických i pravopisných chyb nazvaná Vzhůru nohama, v níž Vannacci rozvádí své názory na ženy, homosexuály nebo migranty. Za své dílo sklidil posměch, slavil ovšem i prodejní rekordy. Bojovník za svobodu slova mimo jiné nazval fašistického vůdce Benita Mussoliniho „státníkem“.

Celý žebříček Politica ovšem vede čtyřiadvacetiletý youtuber a vtipálek Fidias Panayiotou, který fanoušky informoval například o svém rozchodu, natáčel se při cestování Evropou bez placení a přiznal se, že nikdy nebyl u voleb a moc neví, jak to v unijních institucích funguje. Už prý však nemohl snést, aby v Bruselu vládli „nerdi“. Politico dodává, že toto je jen první série „obzvláště divokých poslanců“. Další budou následovat v příštím textu.