Štrasburku chybí europoslanci. Strádá a bojí se zrušení parlamentního sídla

Štrasburk se měl minulý týden vyhřívat na politickém výsluní, když předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová pronášela své první poselství o stavu Evropské unie. Se svou řečí ale politička nevystoupila ve Štrasburku, nýbrž v Bruselu vzhledem k tomu, že Evropský parlament znovu zrušil svou pravidelnou pouť do tohoto francouzského města kvůli obavám z šíření koronaviru, uvedl server Politico.



Parlament neuspořádal plenární zasedání ve Štrasburku od února, což je jeho nejdelší absence. Ačkoli většina práce europarlamentu probíhá v Bruselu, jeho oficiálním sídlem zůstává alsaská metropole. A Štrasburk znatelně pociťuje ekonomické dopady této skutečnosti, především pak místní řidiči taxi, restauratéři a hoteliéři.

Město doufalo, že bude moci poslance znovu přivítat tento měsíc, a také kvůli tomu představilo zvláštní zdravotnický plán, který měl minimalizovat riziko přenosu koronaviru. Vedoucí představitele parlamentu to ale nepřesvědčilo.

„Z ekonomického hlediska to byl pro Štrasburk dost smutný rok,“ uvedla nedávno zvolená starostka města Jeanne Barseghianová, která reprezentuje stranu Zelených. „Zrušení tohoto zasedání bylo další ranou,“ podotkla.

Příznivci města si rovněž dělají obavy z obecnějšího dopadu dočasného vyřazení Štrasburku z parlamentních jednání a z možnosti obnovené debaty o tom, zda pravidelné přesuny europoslanců do Štrasburku a zpátky jsou ospravedlnitelné.

To, že se zrušení štrasburských zasedání objevilo v médiích po celém světě, vyvolalo mezi obyčejnými lidmi obavy. „Řeknou si, že nemají do Štrasburku jezdit, že je to nebezpečné,“ prohlásil předseda místního sdružení majitelů hotelů a restaurací Pierre Siegel. „Bojíme se lavinového efektu,“ dodal ve videonahrávce zveřejněné na internetových stránkách místního deníku Dernières Nouvelles d’Alsace.

Mnoho europoslanců není z přesunů do Štrasburku nadšeno a opakovaně hlasovalo pro zrušení štrasburského sídla parlamentu. Jeho udržování vyjde (podle zprávy auditorů z roku 2014) na zhruba 109 milionů eur ročně, což je podle kritiků očividným příkladem toho, jak Evropská unie plýtvá penězi daňových poplatníků.

S ukončením role Štrasburku jako oficiálního sídla Evropského parlamentu by ale musely souhlasit všechny členské země Evropské unie - a francouzská vláda dala jasně najevo, že by takovýto krok zablokovala.

Francouzští představitelé zdůrazňují, že historie Štrasburku, který byl střídavě pod francouzskou a německou vládou, z tohoto města dělá významný symbol evropského usmíření. Tvrdí rovněž, že je důležité pro instituce EU, aby byly rozprostřeny po celém bloku, aby se zabránilo přílišné centralizaci a ekonomické výhody plynoucí z činnosti těchto institucí byly sdíleny v širším měřítku.

Za běžné situace se každý měsíc vydává do Štrasburku na plenární zasedání až 705 europoslanců, více než 2 500 pracovníků parlamentu a množství lobbistů, novinářů a dalších lidí.

Po zasedání a pracovních schůzkách řada z těchto dočasných návštěvníků nasedne do auta s řidičem nebo do taxíku a vydá se na pokračování rozhovorů při večeři, k níž si v jednom z nesčetných místních podniků objedná alsaské zelí neboli choucroute a sklenku pinot noir.

Sassoli: Vrátíme se

Jedna z místních firem taxislužby Taxi 13, která zaměstnává více než 200 řidičů, sdělila, že kvůli koronavirové krizi přišla o nejméně 25 procent příjmů - zčásti i kvůli nepřítomnosti zákazníků z řad europoslanců.

Christophe Andt, zakladatel jedné ze známých štrasburských restaurací Au Pont Corbeau, uvedl, že zrušení pravidelných zasedání parlamentu mělo „obrovský dopad“ na jeho podnikání. Restaurace, která proslula grilovaným kolenem, je europoslanci a jejich poradci velmi vyhledávaná.

„Sedmdesát až osmdesát procent našich zákazníků jsou pravidelní hosté, a velká část z nich jsou europoslanci,“ řekl Andt, který podnik provozuje již přes 40 let. „Teď se bojíme, že bude Štrasburk vymazán z mapy,“ dodal.

Hotel Cathédrale, který po několikaměsíční uzávěře způsobené koronavirovou krizí obnovil v červnu provoz, bude prý nyní muset opět zavřít. Podle recepčního je důvodem „nedostatek rezervací“. Hotel s výhledem na krásnou gotickou katedrálu mívá při plenárních zasedáních obvykle plno.

Předseda Evropského parlamentu David Sassoli se minulý týden snažil ujistit obyvatele Štrasburku, že je poslanci neopustili. „Jménem všech našich členů srdečně zdravím starostku a obyvatele Štrasburku, kam doufáme, se zase brzy vrátíme,“ uvedl v prohlášení.