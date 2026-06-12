EU se shodla na přístupových jednáních pro Ukrajinu a Moldavsko, začnou v pondělí

Agentura AFP připomíná, že se přístupový proces Ukrajiny znovu nastartoval poté, co jej přestalo blokovat Maďarsko.
Připravujeme podrobnosti.
Agentura AFP připomíná, že se přístupový proces Ukrajiny znovu nastartoval poté, co jej přestalo blokovat Maďarsko.
Připravujeme podrobnosti.
Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...
V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...
Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...
Za válku na Ukrajině mohou liberální politiky, prohlásil vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek v debatě na CNN Prima News. Zároveň uvedl, že si nepřeje účast prezidenta Petra Pavla na summitu...
Navzdory přísnému zákazu se dvojice českých turistek rozhodla „na Evu“ otužit v jednom z chráněných jezírek ve slovenských Tatrách. Jejich čin však zachytila kamera a oběma může hrozit pokuta v...
Velvyslanci všech sedmadvaceti členských států Evropské unie se v pátek shodli na zahájení prvního bloku přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Rozhovory mají začít v pondělí, uvedli předseda...
Kytarový mág a legenda české hudební scény Michal Pavlíček letos v únoru oslavil sedmdesátiny. „Vedle rodiny mě stále nabíjí mazlení a meditace s kytarou, když se doma ponořím do tónů a ty mi otevřou...
Alkohol i tanec. Na sociálních sítích se objevilo video z večírku, kterého se zúčastnily špičky českých policistů. Kromě policejního prezidenta Martina Vondráška video zachycuje i bývalého šéfa...
Očekávaný vstup společnosti SpaceX na burzu by mohl vytvořit tisíce nových dolarových milionářů i několik miliardářů. Přestože zaměstnanci nebudou mít možnost své akcie okamžitě prodat, mnozí už nyní...
Papež Lev XIV. musel v pátek odpoledne o několik hodin odložit let z Kanárských ostrovů do Říma kvůli technické závadě na letadle. Stalo se tak na závěr jeho téměř týdenní návštěvy Španělska, kterou...
Zprávy médií o možném podpisu americko-íránské dohody v neděli v Ženevě jsou nepravdivé, píší íránský portál Núr News a agentura Fars s odkazem na zdroj blízký íránskému vyjednávacímu týmu. Ministr...
Americké ministerstvo obrany zveřejnilo další část dosud utajovaných složek o pozorování neidentifikovaných létajících objektů (UFO), obsahující mimo jiné svědectví o červeně zářících koulích...
Brusel zakáže od roku 2027 sdílené elektrokoloběžky. Podle médií a agentury Belga je rozhodnutí reakcí na rostoucí počet nehod a omezování silničního provozu. Dalším problémem je zneužívání těchto...
Pád muže do kolejiště ve stanici Florenc v pátek odpoledne zastavil provoz metra linky C mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Pražského povstání. O nehodě informoval web dopravce a potvrdil ji také...
Na Kubu v pátek dorazila z Kolumbie loď s více než sto tunami jídla a další humanitární pomoci. Ostrov od zavedení amerického ropného embarga letos v lednu čelí zhoršující se hospodářské a...
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Ruská brutální válka proti Ukrajině trvá už 1 570 dní a svou délkou tak už překonala první světovou válku z počátku minulého století (1 567 dní). Rusko krvácí a zesilující ukrajinské údery do hloubky...
Polsko veřejnosti ukázalo nové stíhačky F-35 A, které koupilo od Spojených států amerických. Letouny, které Poláci pojmenovali Husarz (česky Husar), letěly podél řeky Visly přes několik měst včetně...