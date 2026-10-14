Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

EU otevřela s Ukrajinou další kapitoly přístupových jednání. Týkají se trhu i růstu

Autor: ,
  5:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Evropská unie zahájila s Ukrajinou další fázi přístupových jednání. Nově se budou vyjednavači zabývat oblastmi vnitřního trhu a konkurenceschopnosti a inkluzivního růstu. Informovala o tom v úterý večer na svém webu Rada EU.

Evropská unie pošle Ukrajině 3,3 miliardy eur na nákup raket a dronů

Pokrok ve vyjednávání mohly v úterý strany udělat poté, co své dosavadní výhrady stáhlo Maďarsko.

Maďarská vláda posun v jednáních podpořila poté, co ukrajinský parlament v pondělí schválil návrh zákona, jenž rozšiřuje práva maďarsky mluvících lidí a dalších menšin na vzdělávání v mateřském jazyce.

Ukrajina požádala o členství v unii krátce po vpádu ruské armády do země v roce 2022. Rozhovory o přistoupení oficiálně zahájila v červnu 2024. Následovalo posuzování souladu ukrajinské legislativy s unijními normami, takzvaný screening.

Tento proces byl nutným předpokladem k otevření šesti tematických klastrů, které vždy zahrnují několik přístupových kapitol. Kyjev otevřel první kapitoly letos v červnu, další v červenci. Nyní začalo projednávání druhého a třetího klastru.

V Evropské unii vás už nechceme. Poláci se otáčejí k Ukrajině zády, podpora slábne

Druhý se týká vnitřního trhu EU, tedy mimo jiné volného pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu či pravidel hospodářské soutěže. Třetí klastr se zaměřuje na konkurenceschopnost a inkluzivní růst. Zahrnuje například průmyslovou politiku, daně, hospodářskou a měnovou politiku, celní unii, vzdělávání, výzkum, digitalizaci, zaměstnanost a sociální politiku.

Každé otevření či uzavření kapitol se děje prostřednictvím mezivládní konference a musí být jednomyslně schváleno. Podle informací ČTK se v úterý večer v Lucemburku měly konat dvě mezivládní konference, jedna s Ukrajinou a druhá s Moldavskem.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

Letadlovka Abraham Lincoln s psychicky zdeptanou posádkou připlula zpět do USA

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln doplula k domovské základně u San...

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek večer doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem. Napsala to...

Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů

Technická správa komunikací vozovku pod železničním mostem ve Vídeňské ulici...

Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...

Výsledky voleb do Senátu: Pět zvolených i nejtěsnější vyřazení. Vítězi jsou Starostové

Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté.

Po sečtení všech hlasů v senátních volbách je jisté, že v prvním kole byl zvolen Jan Grulich (TOP 09). Jistotu senátorského křesla mají po dnešku také Jan Sobotka (STAN), Tomáš Fiala (Naše Česko),...

Poslanci znovu rozhodují o zákonu, který usnadní výměnu státních úředníků

ilustrační snímek

Po vetu od prezidenta Petra Pavla budou poslanci znovu hlasovat o novém zákonu o státních zaměstnancích. Vládní koalice ANO, SPD, Motoristé sobě už přehlasovala Senát a podruhé prosadila zákon, který...

14. října 2026  5:15

EU otevřela s Ukrajinou další kapitoly přístupových jednání. Týkají se trhu i růstu

ilustrační snímek

Evropská unie zahájila s Ukrajinou další fázi přístupových jednání. Nově se budou vyjednavači zabývat oblastmi vnitřního trhu a konkurenceschopnosti a inkluzivního růstu. Informovala o tom v úterý...

14. října 2026

Mzda strachu v Hormuzu: 100 tisíc dolarů za měsíc. Proč je drahá ropa

Premium
Průjezd Hormuzem není snadný, jen od 20. září se tam stalo sedmadvacet útoků a...

V Hormuzu prožívají kapitáni tankerů zlaté časy, tedy pokud je něco netrefí. Je to jejich Klondike. Nyní může kapitán tankeru počítat s tím, že dostane základní mzdu sto tisíc dolarů měsíčně. Než...

14. října 2026

Vraždila ve škole, teď je venku z detence. Klepu se a mám vztek, říká otec oběti

Premium
Kamil Vejvoda

Přesně před dvanácti lety přišel Kamil Vejvoda o svého jediného syna Petra. Tehdy šestnáctiletý student obchodní akademie ve Žďáru nad Sázavou 14. října 2014 bránil spolužačku a sám při tom přišel o...

14. října 2026

Mladým se hledá první práce čím dál hůř. Nejtěžší to mají ti bez vzdělání a praxe

Premium
ilustrační snímek

Je to klasická patová situace. Mladý člověk nemůže najít práci, protože nemá praxi. Tu ale nemůže získat, protože ho bez zkušeností nikdo nechce zaměstnat. Přestože se nezaměstnanost v Česku stále...

14. října 2026

V Hradci Králové se rýsuje trojkoalice s primátorkou Springerovou, jedná se s ODS

Ilustrační snímek

V Hradci Králové vzniká trojkoalice HDK a TOP 09 s Piráty a Starosty a uskupením Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL, která má v zastupitelstvu většinu 20 mandátů, kandiduje na primátorku dosavadní...

13. října 2026  23:11,  aktualizováno  23:24

Papež je po úspěšné operaci plicního uzlu. Měl zhoubný nádor, prokázalo vyšetření

Papež Lev XIV. během návštěvy Maqam Echahid (Památníku mučedníků) v Alžíru,...

Papež Lev XIV. měl zhoubný nádor plic, ukázalo vyšetření plicního laloku, který mu dnes lékaři odebrali při operaci v římské nemocnici. Podle agentury Reuters o tom informoval Vatikán. Už dříve...

13. října 2026  21:47,  aktualizováno  22:11

Vůdce gangu odsoudili za vraždu rappera Shakura. Ve vězení si odsedí desítky let

Třiašedesátiletý Duan „Keffe D“ Davis byl obviněn v roce 2023 a vinu odmítá....

Bývalý vůdce pouličního gangu Duane „Keffe D“ Davis byl odsouzen ke 40 letům až doživotí za zosnování vraždy rappera Tupaca Shakura, kterého v roce 1996 zastřelili v Las Vegas. O podmínečné...

13. října 2026  22:06

U sídla ropného gigantu Saudi Aramco v Zahránu se ozvaly výbuchy

ilustrační snímek

V blízkosti sídla saúdskoarabské ropné společnosti Saudi Aramco v Zahránu se podle šesti zdrojů Reuters v úterý večer ozývaly hlasité výbuchy. Společnost Saudi Aramco incident dosud nepotvrdila.

13. října 2026  22:03

Poslanci dali šanci nové dani pro rafinerie. Nezvýší ceny, ujišťuje Schillerová

Aleš Juchelka, Adam Vojtěch, Alena Schillerová a Radek Vondráček na tiskové...

Poslanci podpořili v prvním čtení mimořádnou daň pro rafinerie pro letošní a příští rok. Vláda ji zdůvodňuje růstem marží rafinerií kvůli situaci na světovém trhu s ropou. „Výnos bude sloužit k...

13. října 2026  5:38,  aktualizováno  20:50

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Poplach v Německu. Letadlo vyslalo signál o únosu a piloti přestali komunikovat

Letadlo společnosti Corendon Airlines z Korfu odstavené na letišti v Norimberku...

Letiště v Norimberku bylo v úterý kolem poledne dočasně uzavřeno kvůli tomu, že letadlo turecké společnosti Corendon Airlines omylem vyslalo nouzový signál o únosu. Aerolinky uvedly, že stroj ani...

13. října 2026  20:25

Závada vládního airbusu zkomplikovala Bednárikovi a jeho doprovodu cestu v Asii

Před půl devátou ráno dorazil do Prahy vládní Airbus z Maskatu.Na jeho palubě...

Porucha vládního airbusu komplikuje českou podnikatelskou misi v čele s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem (za SPD) a viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Radkem Špicarem v Ázerbájdžánu,...

13. října 2026  20:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.