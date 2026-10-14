EU otevřela s Ukrajinou další kapitoly přístupových jednání. Týkají se trhu i růstu

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Evropská unie pošle Ukrajině 3,3 miliardy eur na nákup raket a dronů
Pokrok ve vyjednávání mohly v úterý strany udělat poté, co své dosavadní výhrady stáhlo Maďarsko.
Maďarská vláda posun v jednáních podpořila poté, co ukrajinský parlament v pondělí schválil návrh zákona, jenž rozšiřuje práva maďarsky mluvících lidí a dalších menšin na vzdělávání v mateřském jazyce.
Ukrajina požádala o členství v unii krátce po vpádu ruské armády do země v roce 2022. Rozhovory o přistoupení oficiálně zahájila v červnu 2024. Následovalo posuzování souladu ukrajinské legislativy s unijními normami, takzvaný screening.
Tento proces byl nutným předpokladem k otevření šesti tematických klastrů, které vždy zahrnují několik přístupových kapitol. Kyjev otevřel první kapitoly letos v červnu, další v červenci. Nyní začalo projednávání druhého a třetího klastru.
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Druhý se týká vnitřního trhu EU, tedy mimo jiné volného pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu či pravidel hospodářské soutěže. Třetí klastr se zaměřuje na konkurenceschopnost a inkluzivní růst. Zahrnuje například průmyslovou politiku, daně, hospodářskou a měnovou politiku, celní unii, vzdělávání, výzkum, digitalizaci, zaměstnanost a sociální politiku.
Každé otevření či uzavření kapitol se děje prostřednictvím mezivládní konference a musí být jednomyslně schváleno. Podle informací ČTK se v úterý večer v Lucemburku měly konat dvě mezivládní konference, jedna s Ukrajinou a druhá s Moldavskem.