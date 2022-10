Lídři jednají v Bruselu. Cílem je dosáhnout postup při snižovaní cen energií

Hlavní cílem jednání je, aby se prezidentům a premiérům zemí Evropské unie podařilo dohodnout na společném postupu, jak snížit ceny energií, které sužují Evropu.

Na čem ještě před zasedáním Evropské rady panovala shoda, jsou společné nákupy plynu i to, že země Evropské unie chtějí postupovat v omezování cen energií jednotně. Podobný soulad už ale nepanuje v otázce, zda a případně jak zastropovat cenu plynu, ze kterého se vyrábí elektřina. Lídry tak čeká dlouhé a náročné jednání, které pravděpodobně poběží až do noci, možná i do brzkého rána.

Debata bude vycházet z návrhu opatření, které už připravila Evropská komise pro letošní zimu. V balíčku, který Komise představila tento týden, navrhuje vytvořit nouzový mechanismus, který by umožnil dočasně omezit velkoobchodní cenu plynu, a to ve chvílích, kdy by hodnota na burze dosahovala neudržitelných výšin. Plán rovněž počítá se spuštěním společných nákupů, které by zajistily lepší vyjednávací pozice pro celou Unii nebo s vytvořením pravidel solidarity mezi členskými zeměmi, pokud by se některá ocitla v nouzi s plynem.

Nezahrnuje ovšem návrh cenového stropu plynu spalovaného v elektrárnách, který má v EU značnou podporu, a to včetně Česka. „Jako Česká republika chceme, aby se promítlo do závěrů dnešního a zítřejšího jednání zastropování cen plynu, který se používá pro výrobu elektřiny,“ přiblížil před jednáním premiér Petr Fiala. Podle českého premiéra je to cesta, jak řešit problémy s cenami energií.

„Iberský“ model do celé EU

Zmíněný systém zavedlo letos Španělsko společně s Portugalskem, kvůli čemuž se tento model nyní označuje jako iberský. Mnohé členské země chtějí, aby by se nyní rozšířil na celou Unii, to ale naráží na odpor zejména Německa, Nizozemska a některých dalších zemí. Německý kancléř Olaf Scholz se před čtvrtečním jednáním k návrhu podrobněji nevyjádřil. Pouze jen poznamenal, že cena plynu od konce léta klesá, pokles by ale podle něj měl být rychlejší.

Formální jednání Rady by mělo přijít s konkrétními závěry. Zda Evropská rada Komisi opravdu vyzve, aby ohledně zastropování cen plynu pro výrobu elektřiny vypracovala konkrétní návrh, zatím není ještě jasné.

Návrh závěrů z jednání, který má redakce k dispozici, tento bod obsahuje, jeho znění se ovšem může během debat ještě pozměnit. Fiala ovšem doufá, že tento návrh v závěrech Rady zůstane. Debata je podle něj složitá i proto, že neshoda mezi lídry nestojí jen na ideových rozepřích, ale je potřeba vyřešit řadu technických otázek, například jak by se hradila cena rozdílu, který by vytvořilo ono zastropování ceny plynu.