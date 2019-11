Unie by měla zlepšit přístup k migraci v Itálii a Řecku, zlobí se auditoři

Evropská unie by měla zlepšit přístup k migračnímu problému v Itálii a Řecku, kde čekají tisíce lidí zbytečně dlouho na vyřízení azylu či na návrat do svých zemí. Ve středu to prohlásil Evropský účetní dvůr, podle kterého jsou stále nedostatečné kapacity přijímacích zařízení či počet expertů ověřujících žádosti o azyl.