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Rwanda či Uzbekistán? Unie chce odmítnuté migranty posílat daleko za hranice Evropy

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  21:01
Migranti se pokoušejí překročit Lamanšský průliv ze severní Francie. (26. září...

Migranti se pokoušejí překročit Lamanšský průliv ze severní Francie. (26. září 2025) | foto: Reuters

Migranti se pokoušejí překročit Lamanšský průliv ze severní Francie. (26. září...
Migranti se pokoušejí překročit Lamanšský průliv ze severní Francie. (26. září...
Trojice migrantů odpočívá na Kanárských ostrovech poté, co se na cestu do...
Migranti se pokoušejí překročit Lamanšský průliv ze severní Francie. (26. září...
36 fotografií
Poté, co Evropský parlament zjednodušil pravidla pro navracení nelegálních migrantů, už se rýsují i země, do nichž by státy EU mohly „své“ běžence odesílat. Skupina zemí v čele s Německem prosazují vznik návratových center v Uzbekistánu či Rwandě, kterou si už předtím s tímto záměrem vyhlédly některé unijní vlády. Nyní však mají šanci, že se plán podaří.

Plán prosazují Dánsko, Rakousko, Řecko, Německo a Nizozemsko. Navazují přitom na nové unijní předpisy, jež mají zjednodušit vracení občanů třetích zemí pobývajících v Evropské unii nelegálně. Návrh, na němž se předběžně dohodli vyjednavači Evropského parlamentu a členských států (Rada EU), počítá třeba s povinností migrantů spolupracovat s úřady či se vznikem návratových center mimo EU.

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A to za předpokladu, že tyto státy dodržují lidská práva a mezinárodní právo. V dopise, na který portál Politico odkazuje, vyzvala k rychlému jednání o této záležitosti více než polovina sedmadvacítky. „Naším cílem je uzavřít první dohody o zřízení těchto center už v letošním roce tak, aby byla v provozu od roku 2027,“ potvrdil řecký premiér Kyriakos Mitsotakis.

Podle nových unijních pravidel by do návratových center měli mířit lidé, kteří už vyčerpali všechny své právní možnosti, jak zůstat v Evropě, a čekají už jen na vyhoštění. V tom je rozdíl oproti italským nebo dánským snahám. Vlády těchto zemí se totiž soustředily na nově příchozí migranty nebo ty žadatele o azyl, jejichž řízení ještě neskončilo.

Migranti se pokoušejí překročit Lamanšský průliv ze severní Francie. (26. září 2025)
Migranti se pokoušejí překročit Lamanšský průliv ze severní Francie. (26. září 2025)
Migranti se pokoušejí překročit Lamanšský průliv ze severní Francie. (26. září 2025)
Trojice migrantů odpočívá na Kanárských ostrovech poté, co se na cestu do Evropy vydala z Gambie. (19. ledna 2026)
36 fotografií

Po svém odchodu z Unie se do Rwandy pokoušela přesunout „své“ běžence i Velká Británie, ovšem neúspěšně. Plány zkrachovaly minulý rok. Itálie pak pomýšlela na azylová centra v Albánii, i jí v tom však brání rozhodnutí soudů. Nová, celounijní a ucelená pravidla by tak mohla uspět tam, kde jednotlivé státy selhaly.

Zda to nakonec skutečně budou Rwanda s Uzbekistánem, kam odmítnutí migranti zamíří, zatím není jasné a bude se o tom dále jednat. Jednotlivé vlády si navíc budou výstavbu přijímacích center domlouvat individuálně s povinností informovat o tom Evropskou komisi a ostatní členy EU.

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Do Rwandy i Uzbekistánu už EU nicméně poslala stamiliony eur v investicích, připomíná Politico. Další zvažovanou zemí je také Uganda, řekl pod podmínkou anonymity jeden z diplomatů. Naopak Unii bližší země jako Egypt nebo Libye už ze seznamu vypadly vzhledem k riziku, že tam bude docházet k nelegálnímu pašování lidí.

„Obecnou myšlenkou je zřídit tato centra možná v Africe nebo Asii, ale ne blízko evropským hranicím,“ řekl kyperský ministr pro migraci Nicholas Ioannides, který zdůraznil, že ochrana lidských práv bude měřítkem všech uzavřených dohod. Unie podle něj také chce, aby jí dodržování lidských práv pomohly zajistit Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) a agentura OSN pro uprchlíky (UNHCR).

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Konkrétně s Libyí už má Evropa neblahé zkušenosti. Ochránci lidských práv před lety opakovaně upozorňovali na to, že jsou běženci v tamních záchytných centrech vystaveni mučení, sexualizovanému násilí i zotročování. A že o tom evropské vlády vědí, ale v zájmu zastavení migrační krize nad tím přivírají obě oči.

Nynější myšlenka odesílat přistěhovalce daleko za hranice Evropy se tak nyní některým státům, například Španělsku nebo Francii, nelíbí. „Nikdy jsem neviděl návratové centrum ve třetí zemi, které skutečně funguje,“ řekl minulý týden v Bruselu francouzský prezident Emmanuel Macron. „Nejsem si jistý, že právě taková je naše Evropa,“ dodal.

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