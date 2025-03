Potřebujeme rychle obrannou strategii, shodli se na summitu unijní lídři

„Evropská rada vyzývá k urychlení práce ve všech oblastech, aby se v příštích pěti letech navýšila obranná připravenost Evropy,“ stojí v závěrech čtvrtečního jednání, které odsouhlasilo všech 27 členských států.

Na předložených návrzích by podle unijních lídrů měli urychleně pracovat Rada EU, která zastupuje členské státy, i členové Evropského parlamentu, aby byly co nejdříve schváleny. Posunout by se měly rovněž i debaty o možném financování obrany a nejrůznějších obranných projektů.

Evropská komise již dříve uvedla, že chce prostřednictvím plánu na vyzbrojení Evropy ReArm Europe/Readiness 2030 mobilizovat dodatečné výdaje na obranu až ve výši 800 miliard eur (20 bilionů korun) včetně mechanismu půjček ve výši 150 miliard eur (3,75 bilionu korun).

„Evropská rada v této souvislosti připomíná, že silnější a schopnější Evropská unie v oblasti bezpečnosti a obrany přispěje pozitivně ke globální a transatlantické bezpečnosti a doplňuje NATO, které zůstává pro ty státy, které jsou jeho členy, základem jejich kolektivní obrany,“ dodává text. Celkem 23 z 27 členských států EU je současně členy aliance.

Pravidla EU brání výrobě zbraní

Lídři EU se již na mimořádném summitu na začátku března shodli, že je nutné „výrazně zvýšit výdaje“ na armády, v čemž mohou pomoci například peníze z fondů určených na rozvoj členských zemí. Uvítali tehdy rovněž návrh komise, která chce dočasným pozastavením dluhových pravidel pro armádní nákupy umožnit masivní zbrojní investice.

V souvislosti s navýšením investic do obrany měl na summitu EU vystoupit i český premiér Petr Fiala. Podle portálu Euractiv plánoval před svými kolegy zmínit české obavy z předpisů EU, které brání výrobě zbraní.

Seznam problematických norem, které blokují investice a expanzi, sestavila česká vláda společně se zástupci obranného průmyslu. Seznam zahrnuje například environmentální pravidla, vývozní tranzitní licence a omezení financování. Mezi nejpalčivější problémy patří nařízení REACH, které kontroluje používání chemických látek v průmyslových procesech.

Dalším velkým problémem je podle Česka politika EU v oblasti životního prostředí a udržitelnosti, zejména takzvaný ESG reporting. Jde o součást směrnice o podnikové udržitelnosti (CSRD), která na firmy v EU klade řadu požadavků.

Eurokomisař pro obranu Andriusem Kubilius již ve středu při představování takzvané Bílé knihy o budoucnosti evropské obrany zmínil, že aby se obranný průmysl mohl rozvíjet, je potřeba rovněž zjednodušit nejrůznější předpisy a odbourat regulace.

V červnu by tak komise měla zveřejnit návrh, který se tím bude zabývat. „Nyní sbíráme poznatky od jednotlivých členských států, abychom viděli, kterým problémům čelí,“ dodal eurokomisař.