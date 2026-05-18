Příliv nelegálních migrantů do EU se snížil o čtvrtinu, jejich vracení se moc nezlepšilo

Autor: ,
  18:11
Nelegální cestou loni přišlo do Evropské unie o 26 procent méně lidí ve srovnání s rokem 2024. Vyplývá to z nejnovější zprávy o stavu Schengenu, kterou v pondělí zveřejnila Evropská komise. Podle zprávy se rovněž podařilo docílit efektivnějších návratů lidí, kteří nemají právo pobývat v EU. Míra návratů dosáhla hodnoty 28 procent, což je sice nejvyšší úroveň za posledních deset let, ale razantní změna oproti zhruba 25 procentům z předchozích let to není.
ilustrační snímek | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

„Klíčovým milníkem v ochraně vnějších hranic bylo plné spuštění systému vstupu/výstupu (EES) v dubnu 2026, které přispělo k silnějšímu a digitalizovanějšímu schengenskému prostoru,“ stojí v prohlášení EK.

„Už během prvních šesti měsíců provozu zaznamenaly členské státy více než 66 milionů vstupů a výstupů a 32 tisícům osobám, které neměly právo vstoupit do EU, byl vstup odepřen,“ dodává dokument.

EES nahradil ruční razítkování pasů na hranicích Evropské unie. Členské státy systém postupně zaváděly od loňského 12. října po dobu šesti měsíců. Systém při každém překročení vnější hranice EU a bez ohledu na účel návštěvy registruje údaje o občanech třetích zemí. Zachycuje biometrické údaje, jako jsou otisky prstů, zobrazení obličeje a cestovní informace.

Cizinci jsou rovněž požádáni o vyplnění krátkého dotazníku ohledně účelu a podmínek cesty. Systém podle komise poskytuje spolehlivá data o překračování hranic, systematicky odhaluje osoby, které překračují povolenou dobu pobytu, i případy podvodů s doklady a identitou.

Komise ve zprávě rovněž zdůraznila, že státy EU musejí nadále budovat účinný systém navracení těch, kteří nemají právo pobývat v unii. „Státy schengenského prostoru by měly dál posilovat operační kapacity a nástroje podporující návraty, a zároveň využívat podporu agentury Frontex.

Účinné provádění nového návratového řízení – klíčového prvku Paktu o migraci a azylu – dál posílí návratový systém EU,“ stojí v prohlášení.

V Evropské unii vstoupí letos 12. června v platnost dlouho vyjednávaný migrační a azylový pakt, který má vést k lepšímu zvládání migrace, efektivnějším kontrolám a k rychlejšímu vracení neúspěšných žadatelů o azyl.

Evropská komise rovněž zareagovala na přání řady členských zemí, včetně Česka, a schválený pakt doplnila o normu, která má zefektivnit návraty do zemí původu v případech lidí, kteří v unii nemají právo na azyl.

Takzvané návratové nařízení v březnu podpořili europoslanci a nyní se o něm vyjednává v takzvaných trialozích s Radou EU, která zastupuje členské státy, a Evropskou komisí. Poslední kolo vyjednávání by se mohlo konat tento týden ve středu ve Štrasburku.

