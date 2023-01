Válka mění pořádky, těžiště moci se v Evropské unii přesouvá na východ

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Východ Evropy je v Bruselu čím dál víc slyšet a „stará“ část Evropské unie či NATO začíná brát názory „nováčků“ vážně. A může za to válka na Ukrajině. Zatímco se Francie s Německem nechaly překvapit ruskou invazí a do poslední chvíle jednaly s diktátorem Vladimirem Putinem, Polsko a další státy převzaly otěže, píše ve své analýze list The New York Times.