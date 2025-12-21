Chceme Spojené státy evropské! Mladí volají po jednotné EU, reagují na Trumpa

Futuristický voják EU stojí na stráži, laserová zbraň připravená k palbě. Evropské stíhačky sviští po obloze za dunivých „eurodance“ beatů. Imaginární mapa ukazuje výrazně zvětšenou EU, která pohlcuje vše od Grónska až po Kavkaz.
Vítejte v divokém světě proevropské online propagandy, kde EU není rozhádaný klub 27 zemí, ale nabušená supervelmoc srovnatelná s Čínou nebo Spojenými státy – jen o něco moudřejší a kultivovanější.
Mezi opakující se motivy těchto příspěvků na sociálních sítích patří propagandistické plakáty ve stylu Sovětského svazu s emblémem kruhu hvězd EU, sestřihy s majestátními záběry evropských památek z dronů nebo memy, v nichž jsou silné stránky EU – od uvolněnější pracovní kultury po bohaté kulturní dědictví – pozitivně stavěny do kontrastu s jinými částmi světa, hlavně s Amerikou Donalda Trumpa.
Právě jeho činy podle portálu Politico vlnu těchto příspěvků spustily. V nedávném rozhovoru označil evropské lídry za slabé a usiluje o podkopání autority Evropské unie – proti tomuto ponížení se klipy snaží bojovat.
Naprosto sebejistá Evropa, kterou vykreslují účty s názvy jako „European propagandist“ nebo „Ave Europa“, se ale jen pramálo podobá skutečné EU, kde jsou lídři nadále rozděleni prakticky ve všem, všímá si Politico.
Pro vlastníky těchto účtů ale není cílem držet se blízko reality unijní politiky. Záměrem je vyvolat pocit vlastní síly a vize v době, kdy geopolitické otřesy mohly zanechaly mladé Evropany s pocitem bezmoci.
Politico oslovilo 11 uživatelů stojících za těmito profily. Zjistilo, že jde o reálné lidi s velmi rozdílnými politickými názory – od levicových až po krajně pravicové. Někteří své přesvědčení označili jako „Eurofed“, zkratkou pro evropský federalismus.
Jiní se popisovali jako panevropští imperialisté a zdůrazňovali myšlenku evropské „civilizace“, kterou je třeba bránit, spíše než jakékoli existující politické uspořádání.
V posledních letech v Evropě převládá příběh, že euroskeptické hnutí je na vzestupu a jedinou otázkou zůstává, jak daleko ještě zajde. Tito online „bojovníci“ sdílí přesvědčení, že se jedná o zcela mylný pohled a že budoucnost patří silnější pospolité Evropě.
Stejně jako online hnutí MAGA zrcadlilo a zároveň pohánělo vzestup Donalda Trumpa před prezidentskými volbami v roce 2016, i evropská online „proměna“ se odráží v průzkumech veřejného mínění, které ukazují podporu EU na historicky nejvyšší úrovni.
Podle průzkumu Eurobarometr z roku 2025 nyní silné většiny Evropanů napříč všemi věkovými skupinami podporují hlubší integraci v oblasti bezpečnosti a obrany. Jiný průzkum vedený v devíti evropských zemích ukázal, že většina Němců – 69 procent – je pro vznik armády EU, což je představa, kterou úřadující lídři často shazují jako nereálný sen.
Trend má volební dopady
Objevují se náznaky, že nárůst proevropských nálad tažený mladými lidmi zdaleka neexistuje jen v online bublině, ale může pomáhat i k volebním vítězstvím. Rob Jetten, osmatřicetiletý centrista, jenž nedávno získal nejvíce hlasů v nizozemských volbách, je podle některých mladých federalistů „jedním z nich“.
Panevropská strana Volt Europa, která se sama označuje za středovou až středolevicovou, od svého založení v roce 2017 výrazně rozšířila svůj vliv, včetně zastoupení v Evropském parlamentu.
„Středopravicová eurofederalistická skupina se stále více mění z online fenoménu v hnutí v reálném světě… Snaží se vytvořit něco jako středovou až pravicovou alternativu,“ napsal držitel účtu European Challenges na síti X.
Podle analytika zahraniční politiky Josepha de Wecka, který napsal biografii francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, tento nárůst mladistvého patriotismu uniká pozornosti politických lídrů i mnoha médií, jež se posedle soustředí na krajní pravici. „Je to zásadní chyba… Veřejné mínění se změnilo,“ uvedl.
Realita je podle něj taková, že evropská krajní pravice už z velké části není proti samotné Evropě, ale je spíše kritická k některým politikám vycházejícím z Bruselu – například k tlaku na dosažení uhlíkové neutrality.
Hlavní politický střet příštích let se podle něj nebude odehrávat kolem otázky, zda Evropskou unii rozebrat, ale kolem toho, jaká podoba více federalizovaného bloku nakonec zvítězí. „Existenci EU už dnes nikdo nezpochybňuje, zásadně se ale neshodují v tom, co by měla dělat,“ dodal.
Vrací se vize „Spojených států evropských“
Přestože evropští lídři podporují rozšiřování, dlouhodobě se brání krokům, které by z EU učinily skutečnou federaci – zejména vytvoření integrované armády a fiskální transferové unie, v níž by se daňové zdroje plynule přerozdělovaly.
Ani po pandemii covidu-19, která vedla k částečné centralizaci zdravotní politiky v Bruselu, a po plnohodnotné ruské invazi na Ukrajinu, jež přinesla určitou centralizaci obranné politiky, se tento postoj zásadně nezměnil. Vize „Spojených států evropských“ ražená v minulém století americkým prezidentem J. F.Kennedym se tak zdá v nedohlednu.
Převládajícímu váhajícímu klimatu podlehl i Emmanuel Macron, který se v roce 2017 dostal k moci ve Francii s výrazně proevropskou kampaní.
Všímá si toho i bývalý italský premiér a někdejší šéf centrální banky Mario Draghi, jehož mnozí federalisté považují za svého symbolického patrona.
Vzhledem k široce rozšířené neochotě k bližší integraci Draghi v říjnovém projevu prosazoval, aby Evropa přijala „pragmatický federalismus“ – tedy koalice podobně smýšlejících zemí, které budou postupovat společně v konkrétních oblastech zájmu, namísto velkých skoků vpřed.
Chceme silnou Evropu
Jenže právě takové velké skoky vpřed si mladí evropští nadšenci přejí a vadí jim, že jsou označováni za příliš idealistické. „Přímá volba předsedy Evropské komise… je naprosto nezbytná. Dokud k ní nedojde, EU nezíská větší důvěru,“ míní například držitel účtu European Challenges.
„Mladí lidé hledají únik z bezmoci… chtějí znovu získat schopnost jednat, suverenitu a možnost ovlivňovat dění,“ uvedla pak Christelle Savall, bývalá prezidentka Sdružení mladých evropských federalistů.
Mnozí mladí Evropané podle ní touží po politicích, kteří dokážou formulovat strategickou představu o tom, kam Evropa směřuje, místo aby se neustále utápěli v každodenních domácích politických sporech. „Existuje dlouhodobá vize, ale nikdo ji neprodává,“ uvedla s tím, že členství v její organizaci v roce 2024 vzrostlo o šest procent na 10 tisíc členů.
Všichni federalisté ale rozhodně nejsou politicky homogenní skupinou. Několik „meme bojovníků“ pro Politico uvedlo, že v zákoutích federalistických Reddit skupin a chatovacích místností probíhá ideologický boj mezi lidmi obecně středového smýšlení, kteří chtějí posílit moc stávajících bruselských institucí, a těmi krajně pravicového smýšlení.
Hlavním rozdílem je otázka identity a migrační politiky: krajně pravicové skupiny mají tendenci prosazovat Evropu jako kulturně a etnicky homogenní územní celek, který drží cizince mimo.
Středová část se naopak větší rozmanitosti tolik nebrání. Bez ohledu na to ale všichni zastávají myšlenku, aby se jednotná Evropa prosadila na mezinárodní scéně.