Země EU přeberou děti z Řecka, běženci dostanou za návrat do vlasti peníze

10:18 , aktualizováno 10:18

Evropská komise chce finančně podpořit návrat pěti tisíců běženců z řeckých ostrovů do jejich zemí. Již příští týden by se vedle toho mohl rozběhnout systém dobrovolného přebírání dětských uprchlíků, k němuž se hlásí devět států. Po pátečním jednání ministrů vnitra zemí Unie to řekla eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová.