Už žádného Orbána. EU plánuje pro nové členy patnáctiletou zkušební dobu

Evropská komise v rámci přezkumu unijních politik dospěla k závěru, že EU může přijmout větší počet nových členů v rámci stávajícího smluvního rámce a budoucích přístupových smluv.
Na budoucí rozšíření se ale podle Komise musí Unie připravit, mimo jiné úpravou svého rozhodování, politik a rozpočtu a posílením institucionální kapacity. Komise v této souvislosti zdůrazňuje, že EU musí být schopna rozhodovat rychleji a účinněji.
|
Kanada a Evropa jsou spolu silnější, přidružené členství vítáme, řekl Carney
Komise mimo jiné navrhuje, aby se při přístupových jednáních o otevírání takzvaných vyjednávacích klastrů a dalších mezikrocích rozhodovalo kvalifikovanou většinou, a nikoli jednomyslně, jako je tomu nyní.
Chce tak učinit proces rozšíření dynamičtějším a omezit možnost, aby ho zablokoval jednotlivý členský stát.
V nedávné minulosti například Maďarsko pod vládou premiéra Viktora Orbána blokovalo otevírání vyjednávacích klastrů s Ukrajinou. Klastry tvoří vždy několik vyjednávacích kapitol.
|
EU se shodla na přístupových jednáních pro Ukrajinu a Moldavsko
„Z našeho posouzení vyplývá, že EU je schopna pojmout větší počet členských států. Existují však oblasti, v nichž vidíme výzvy, které musíme řešit,“ uvedla eurokomisařka Kosová.
„Jednou z nich je právní stát a loajální spolupráce, kde navrhujeme účinnější opatření k zabránění zhoršování situace, včetně snížení finančních prostředků nebo omezení hlasovacích práv,“ dodala.
Podle návrhu by každý nový členský stát čekala patnáctiletá zkušební doba. Během ní by mohl přijít o hlasovací práva nebo evropské peníze, pokud by porušoval základní demokratické hodnoty či zásadu loajality k EU a upřímné spolupráce. Návrh by musely schválit členské státy EU.
Navnadit kandidáty a uklidnit stávající členy
Cílem nových návrhů je na jedné straně ukázat evropským zemím, které už před branami EU čekají mnoho let, že je Unie na jejich vstup skutečně připravena a pracuje na něm.
Na druhé straně chce ale Komise i uklidnit ty státy, které jsou k dalšímu rozšiřování skeptické. Ukazuje jim proto všechny záruky, které má Evropská unie k dispozici, jestliže se vývoj v některé ze zemí vydá špatným směrem.
|
Burnham připustil návrat Británie do EU. Skvělé, pojďte, reaguje Macron a Sánchez
O dalších krocích budou nyní diskutovat jednotlivé členské státy i Evropský parlament. Již příští týden bude rozšíření nynější sedmadvacítky tématem diskuse i na summitu EU.
Na konci října by pak měla Evropská komise tradičně zveřejnit takzvaný balíček k rozšíření, tedy zprávy a doporučení hodnotící pokrok, jakého dosáhly země usilující o vstup do Evropské unie.
Naposledy vstoupilo do EU Chorvatsko 1. července 2013. Nyní je nejdále na cestě do Evropské unie Černá Hora, která má otevřených všech 33 vyjednávacích kapitol a 18 z nich už předběžně uzavřela. Vyjednávání by chtěla země dokončit do konce letošního roku a černohorští představitelé hovoří o vstupu do Evropské unie v roce 2028.
|
Islanďané odmítli návrat k rozhovorům o vstupu do Evropské unie
Za Černou Horou následuje Albánie, která už otevřela všech šest vyjednávacích klastrů a může začít jednotlivé kapitoly uzavírat. Výrazně méně pokročilé jsou Ukrajina a Moldavsko, které letos v létě otevřely teprve první dva vyjednávací klastry.
Právě pro Černou Horu, Albánii, Moldavsko a Ukrajinu by měla Komise na konci října v rámci rozšiřovacího balíčku představit konkrétní „cestovní mapy“ k dokončení přístupových jednání.