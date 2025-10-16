Do roku 2030 se připravit na válku. EU představila dlouho očekávaný plán obrany

Autor: ,
  16:40
Evropská komise dnes představila dlouho očekávaný plán posílení evropských obranných schopností. Obsahuje konkrétní cíle a milníky pro odstranění nedostatků v nynějších vojenských schopnostech zemí unie od protivzdušné a protiraketové obrany až po drony, dělostřelectvo, umělou inteligenci či kybernetiku.

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová (16. října 2025) | foto: Reuters

Hovoří rovněž o urychlení investic do obrany ve všech členských státech bloku a definuje vlajkové projekty, mezi kterými je například protidronová obrana. Některé projekty by měly být zahájeny už příští rok.

„Nedávné hrozby ukázaly, že Evropa je v ohrožení. Musíme chránit každého občana a každý centimetr čtvereční našeho území. A Evropa musí reagovat jednotně, solidárně a odhodlaně,“ uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Takzvaná cestovní mapa podle ní přechází od plánů k činům a navrhuje čtyři evropské vlajkové projekty: Protidronovou obranu (European Drone Wall), Ochranu východního křídla EU (Eastern Flank Watch), Štít protivzdušné obrany (Air Defence Shield) a Vesmírný obranný štít (Defence Space Shield). „To vše posílí náš obranný průmysl, urychlí výrobu a zároveň povede k zachování naší dlouhodobé podpory Ukrajině,“ dodala.

Protidronová obrana pokryje celou Evropu, navrhla Komise. Část států si stěžovala

Veškerý pokrok v oblasti bude shrnovat každoroční zpráva o obranné připravenosti, kterou bude komise prezentovat unijním prezidentům a premiérům vždy na říjnové Evropské radě.

Evropská komise zdůrazňuje, že jde o odstraňování nedostatků ve schopnostech jednotlivých zemí, nikoli o budování operačních struktur, protože to spadá pod Severoatlantickou alianci. Zpráva říká, že například projekt na monitorování východního křídla EU bude plně v souladu s integrovanou strukturou velení a řízení NATO a bude doplňovat alianční misi Eastern Sentry (Východní stráž).

„Do roku 2030 potřebuje Evropa dostatečně silnou obrannou pozici, aby mohla věrohodně odradit své protivníky a reagovat na jakékoli agresivní útoky. Aby byla Evropa v roce 2030 připravena, musí začít jednat již nyní,“ píše se v 16stránkovém dokumentu.

Unijní exekutiva zároveň zdůrazňuje, že obrana i nadále zůstává suverénní pravomocí jednotlivých států EU, nicméně komise chce působit jako zprostředkovatel a nabízet „jednotné kontaktní místo“ pro technické poradenství a přístup k financování ze strany EU. Komise rovněž zdůrazňuje důležitosti společných nákupů vojenského vybavení.

Americké dodávky Ukrajině bude platit už polovina zemí NATO. Vyslyšely Hegsetha

„Nebezpečí nezmizí ani po skončení války na Ukrajině. Je jasné, že musíme posílit naši obranu proti Rusku,“ uvedla na tiskové konferenci v Bruselu šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Podle komise nyní vyžadují největší naléhavost dva projekty – Ochrana východního křídla EU a Protidronová obrana. Oba projekty by měly mít podle milníků stanovených v dokumentu EK počáteční kapacitu do konce příštího roku. Protidronová obrana by pak měla být plně funkční do konce roku 2027 a Ochrana východního křídla EU na konci roku 2028.

Kromě vlajkových projektů chce EU dosáhnout obranné připravenosti i prostřednictvím takzvaných koalic členských států, které se zaměří na odstranění nedostatků v určitých obranných schopnostech. „Budou to členské státy, které budou činit rozhodnutí, co nakoupit a od koho,“ zdůraznila Kallasová.

Koalice států se zaměří na devět klíčových oblastí, které byly identifikovány. Jde o protivzdušnou a protiraketovou obranu, strategické prostředky, vojenskou mobilitu, dělostřelecké systémy, kybernetiku, umělou inteligenci a elektronickou válku, rakety a munici, drony a protidrony, pozemní boj a námořní boj. Podle šéfky unijní diplomacie jedna z těchto koalic už vznikla, týká se dronů a vedou ji Nizozemsko a Lotyšsko.

„Každá koalice by si měla stanovit konkrétní cíle s lhůtami, které je třeba dodržet,“ stojí v dokumentu EK. Koalice by přitom měly zůstat otevřené pro další členské státy, které se budou chtít připojit později. Úkolem unijní exekutivy pak bude zajistit propojení mezi těmito koalicemi a finančními nástroji EU, například pokud jde o čerpání půjčky z programu SAFE.

Nový finanční nástroj SAFE umožní půjčky na vojenské vybavení. O půjčku požádalo celkem 19 zemí včetně Česka, platí zde přitom pevné lhůty. Státy musí do 30. listopadu předložit komisi plány s konkrétními projekty, tedy určit, za co chtějí peníze utratit a s kým budou spolupracovat, do ledna je pak unijní exekutiva schválí a dohoda o půjčce by měla být hotova v březnu příštího roku.

Komise zdůrazňuje, že členské státy by měly zvýšit koordinaci a zadávat veřejné zakázky společně. „Obranné zakázky zůstávají převážně v národní kompetenci, což vede k fragmentaci, inflaci nákladů a nedostatečné interoperabilitě. V roce 2007 se členské státy dohodly, že 35 procent svých investic do obrany věnují na společné zakázky. Dosud však tento podíl zůstává pod 20 procenty,“ uvádí dokument komise.

Unijní exekutiva tlačí na členské státy EU, aby vojenské vybavení nakupovaly společně, a chce, aby do konce roku 2027 alespoň 40 procent obranných zakázek tvořily společné zakázky. Plán také stanoví cíle, aby do roku 2028 alespoň 55 procent nákupů zbraní pocházelo od společností z EU a Ukrajiny a do roku 2030 alespoň 60 procent.

Šéfka unijní diplomacie dnes rovněž zdůraznila, že Ukrajina je stále první obrannou linií Evropy. „Proto jsou součástí plánu i bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Nejsilnější bezpečnostní zárukou je přitom silný ukrajinský obranný průmysl a silná ukrajinská armáda,“ uvedla Kallasová. I zde komisní dokument stanovuje milníky, včetně vytvoření takzvané dronové aliance s Ukrajinou do začátku příštího roku. „Ukrajinská obrana proti dronům je světová třída. V pondělí jsme byli s místopředsedkyní komise Hennou Virkkunenovou v Kyjevě a navštívili jsme také továrny na drony. Je neuvěřitelné, co dělají. Musíme využít jejich zkušeností z bojiště, ale také jejich inovací, abychom na tom společně mohli stavět,“ dodala.

Vstoupit do diskuse (21 příspěvků)

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo

Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci Paloma setkal s předsedy SPD Tomiem Okamurou a Motoristů Petrem Macinkou. A lídři vznikající...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Rošáda v budoucí vládě. Vnitro dostane Metnar, obranu asi prezidentský kandidát

Personální obsazení budoucí vlády ANO, SPD a Motoristů se finalizuje. Podle informací iDNES.cz došlo na poslední chvíli k rošádě: kvůli výroku Tomia Okamury o výměně policejního prezidenta by mělo...

Střelba ve Smržovce. Dva lidé zemřeli, podezřelý je těžce zraněný

Ve Smržovce na Jablonecku se odpoledne střílelo, na místě zůstali dva mrtví. Muž, kterého policie zadržela jako podezřelého, má těžké zranění. Střílelo se nedaleko školního areálu, se školou ale...

16. října 2025  14:46,  aktualizováno  16:59

Jak sundat Madura. Trump ničením lodí cílí na jediného diktátora, kterého nesnáší

Premium

Agresivní politika Spojených států vůči Venezuele vyvolává otázky, zda administrativa Donalda Trumpa neusiluje o svržení režimu prezidenta Nicoláse Madura. Podle zákulisních informací ho Trump...

16. října 2025  16:49

Do roku 2030 se připravit na válku. EU představila dlouho očekávaný plán obrany

Evropská komise dnes představila dlouho očekávaný plán posílení evropských obranných schopností. Obsahuje konkrétní cíle a milníky pro odstranění nedostatků v nynějších vojenských schopnostech zemí...

16. října 2025  16:40

Sledovali i mě, viní europoslanec špiony z Maďarska. Nahrál Orbánovu sokovi

Špioni maďarského premiéra Viktora Orbána se pokoušeli sledovat i mě, prohlásil německý europoslanec Daniel Freund. V návaznosti na informace médií a vyšetřování Evropské komise z minulého týdne se...

16. října 2025  16:21

Ve Vysokých Tatrách zemřel český turista, zřítil se z výšky tří set metrů

Český turista nepřežil dlouhý pád z hory Rysy ve Vysokých Tatrách na Slovensku. Podle horské služby třiačtyřicetiletý muž zřejmě uklouzl na zledovatělém terénu a následně padal asi 300 metrů.

16. října 2025  16:20

RECENZE: Zase si tak jednou prožít ten středoškolský neodbytný pocit trapnosti

Leckdo by si jistě pomyslel, že nemůže být nic lepšího, než se vrátit do gymnaziálních let. První lásky, první (nejen) sexuální zkušenosti, volnost, naivita, ideály. Ale je tomu skutečně tak? Nemáme...

16. října 2025  16:15

Soud uložil mladíkovi 18 let za vraždu muže, zbitý muž hodiny umíral při vědomí

Za trýznivou a zištnou vraždu staršího muže na Mladoboleslavsku poslal soud ve čtvrtek na 18 let do vězení devatenáctiletého Slavomíra Karchňáka. Verdikt není pravomocný, Karchňák nesouhlasí s právní...

16. října 2025  15:59

Návrat do středověku, zuří odbory. Řekové umožnili 13hodinové směny

Řecký parlament schválil kontroverzní reformu, která ve výjimečných případech umožňuje až 13hodinový pracovní den. Poslanci o návrhu zákona předloženého konzervativní vládou debatovali dva dny,...

16. října 2025  15:57

Zabiju vás, vypadněte! Rusky mluvící muž ve vlaku vyhrožoval ukrajinské rodině

Rusky mluvící muž v pondělí ve vlaku ve Švýcarsku slovně napadl mladou ukrajinskou rodinu s dítětem, které vyhrožoval násilím a smrtí. Incident se odehrál v soupravě směřující z Interlakenu do...

16. října 2025  15:46

Na Praděd se vrátila klíčová meteostanice. Přesun ze Šeráku měl své důvody

Na nejvyšší moravskoslezskou horu Praděd se po 28 letech vrátila klíčová profesionální meteorologická stanice Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Přesunula se sem z jesenického vrcholu...

16. října 2025  15:41

U Týna nad Vltavou spatřil myslivec velkou šelmu, může to být puma

V okolí Týna nad Vltavou na Českobudějovicku se pohybuje větší kočkovitá šelma. Mohlo by se jednat o pumu. Policisté a myslivci učiní opatření ke zmapování možného pohybu zvířete, které spatřil...

16. října 2025  15:33

V krátké době zemřel další z exmajitelů Zbrojovky. Jeho podnikání pojí kauzy

V den, kdy se fotbalové i hokejové osobnosti a fanoušci na pohřbu loučili s někdejším majitelem fotbalové Zbrojovky Lubomírem Hrstkou, který ji v 90. letech postavil na nohy, přišlazpráva o úmrtí...

16. října 2025  15:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.