Kanada a Evropa jsou silnější, když spolupracují, a měly by tuto spolupráci co nejtěsněji rozvíjet v mnoha strategických oblastech. S těmito slovy vystoupil ve čtvrtek v Evropském parlamentu kanadský premiér Mark Carney.
Den předtím mu totiž šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová z téhož pódia nečekaně nabídla, aby se Kanada stala vůbec prvním přidruženým členem unijního bloku. Carneyho vláda je pod stále větším tlakem jižního souseda, a proto nabídku uvítal.
Kanada nesmí u evropského spojenectví ztratit ze zřetele Pacifik. Tichomořská oblast je pro ni největším obchodním zdrojem mimo USA.