Borrell se bojí hormonu, který může pomoci populistům v eurovolbách

Šéf unijní diplomacie Josep Borrell se obává vzestupu populistů v blížících se volbách do Evropského parlamentu. Hlasování podle něj může být osudové jako prezidentské volby ve Spojených státech. Kvůli strachu z neznámého by voliči mohli více podporovat pravicové populistické strany, řekl Borrell v rozhovoru s deníkem The Guardian.