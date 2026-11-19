Formát schůzky v Číně kritizoval například polský ministr zahraničí Radosław Sikorski. „Myslím, že jde o zbytečné povýšení Ruska do role globální supervelmoci, kterou už dávno není,“ prohlásil v pondělí v Bruselu. Podle jeho slov by u stolu s Washingtonem a Pekingem měla sedět Evropská unie.
Snahu Evropanů dostat se zpět do hry ale komplikuje jejich vlastní nejednotnost. Poté, co evropské státy zůstaly minulý týden víceméně stranou jednání v Abú Zabí, se po několika dnech sporů alespoň dohodly na svém zastoupení při dalších rozhovorech. Co ale budou jejich zástupci po Moskvě vlastně požadovat?
Nejprve Putin vybídne k příměří. Pak budou následovat mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou, a pokud mír nastane, musíme probrat, jaké bezpečnostní záruky Ukrajina dostane.