KOMENTÁŘ: Co euroskeptici netuší. Na vstupu do EU jsme už hodně vydělali

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 3 měsíce zdarma

Přesně před 20 lety se Češi v historicky jediném celostátním referendu vyslovili pro vstup do EU. Co nám to přineslo a vzalo, čím si dnes Brusel zbytečně podkopává pozici, kolik lidí u nás Unii věří a jak přežívá původní myšlenka evropské solidarity? ptá se publicista a komentátor Českého rozhlasu Tomáš Procházka.