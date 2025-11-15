Jenže: něco podobného už v Bruselu dávno mají. Unijní diplomatická služba dohlíží na zpravodajské středisko, které má stejné zadání, tedy posílit bezpečnostní schopnosti evropského bloku.
Takže proč mít další? Při bližším pohledu je vysvětlení nasnadě. Evropští pozorovatelé píší už delší dobu o „střetu dvou královen v čele EU“. Míněny jsou von der Leyenová a unijní šéfdiplomatka, bývalá estonská premiérka Kaja Kallasová, pod kterou dosud zpravodajská služba spadala.
Problém Kallasové vypadal tak, že se často vyjadřovala víc jako velitelka nějaké evropské armády než diplomatka.