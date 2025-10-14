Protidronová obrana pokryje celou Evropu, navrhla Komise. Část států si stěžovala

  13:06
Evropská komise navrhla rozšířit iniciativu na vybudování protidronové zdi na východní hranici Evropy. Nově by měl projekt ochránit celý kontinent. Komise podle všeho reagovala na stížnosti některých států, že se cítí být z celého projektu vynechány.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Bruselu (30. září 2025)

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Bruselu (30. září 2025) | foto: ČTK

Policista kráčí vedle vozidel po uzavření vzdušného prostoru v Kodani. (23....
Následky ruského dronového útoku na Polsko (10. září 2025)
Příslušníci policie a armády zkoumají ruský dron u obce Wohyń. (10. září 2025)
Cestující čekající na kodaňském letišti. (23. září 2025)
32 fotografií

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová si vyslechla kritiku hned od několika států již na neformálním summitu EU na začátku října.

Následně v projevu na plenárním zasedání Evropského parlamentu minulý týden už hovořila o tom, že „protidronový systém bude štítem pro celou unii včetně její jižní části“. „Systém bude koncipován k řešení celého spektra výzev,“ dodala tehdy.

Kdo vypouští drony nad Evropou? Západní služby podezírají ruskou stínovou flotilu

Zmínila, že půjde například o reakci na přírodní katastrofy či monitorování zneužívání migrace nebo monitorování ruské stínové flotily.

Návrh širší „Evropské iniciativy pro obranu proti dronům“ bude zahrnut do takzvaného plánu obranné připravenosti, který má Evropská komise zveřejnit tento týden ve čtvrtek.

Šéfka unijní exekutivy ve svém projevu o stavu EU na začátku září poprvé zmínila požadavky na vytvoření takzvané zdi proti dronům podporované EU a prohlásila, že Evropská unie musí „vyslyšet výzvy pobaltských přátel“ ohledně ochrany východních hranic bloku.

Armáda odhalila drony létající nad českými vojenskými objekty

Reagovala tak na narušení vzdušného prostoru Polska asi 20 ruskými drony. Komise následně uvedla, že cílem protidronové obrany je čelit budoucím invazím dronů sítí senzorů a elektronických rušicích systémů a zbraní v oblasti od pobaltských států až po Černé moře.

Východoevropské státy návrh uvítaly, země v jižní a západní Evropě ale podle Reuters uvedly, že projekt opomíjí hrozby dronů i v jejich části kontinentu.

14. října 2025,  aktualizováno  13:15

14. října 2025  13:06

