Po celém evropském bloku budou zavedena jednotná pravidla pro zacházení s domácími mazlíčky. Míří zejména proti těm, kdo vnímají zvířata jen jako prostředek k rychlému zisku.
Zapovězeny budou také kruté metody chovů, třeba elektronické obojky.
Celý článek je jen pro členy
Chcete číst prémiové texty bez omezení?
Po celém evropském bloku budou zavedena jednotná pravidla pro zacházení s domácími mazlíčky. Míří zejména proti těm, kdo vnímají zvířata jen jako prostředek k rychlému zisku.
Zapovězeny budou také kruté metody chovů, třeba elektronické obojky.
Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...
Vzdal se trůnu, aby mohl zůstat se ženou, kterou miloval. Může být něco romantičtějšího než příběh Eduarda VIII.? Jenže Richard Avedon ukázal, že za leskem šperků a noblesními pózami se skrývá mnohem...
Český slavík 2025 zná své vítěze. Ceny si odnesli Ewa Farna, Václav Noid Bárta i Kabáti. Kdo si ale odnese pochvalu za nejlepší outfit večera? Stylista Jakub Eliáš ohodnotil outfity několika hostů....
Vzdušný prostor nad Venezuelou a kolem ní bude zcela uzavřen, varoval americký prezident Donald Trump aerolinky, drogové dealery nebo pašeráky. Nic bližšího k tomu nedodal. Americký Federální úřad...
Rodiny z nigerijské vesnice Papiri už dlouho žádají, aby vládní ozbrojené složky chránily jejich děti, které docházejí do školy na severu Nigérie. Právě odtud ozbrojenci minulý týden unesli více než...
Ve věku 88 let zemřel jeden z nejznámějších britských dramatiků a filmových scénáristů Tom Stoppard. V sobotu to oznámila agentura United Agents, která ho zastupovala. Zlínský rodák je mimo jiné...
Na cestě do Spojených států je ukrajinská delegace, kterou vede tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Rustem Umerov. Cílem je vypracovat kroky potřebné k ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou....
Plastika Příroda (La Nature) od Alfonse Muchy se v sobotu na Velké sálové aukci v Praze vydražila za 18,35 milionu korun včetně aukční přirážky, což je podle Miloše Svobody z pořádající aukční síně...
Psům a kočkám v zemích evropské sedmadvacítky svítá na lepší časy. Poslanci Evropského parlamentu spolu s členskými státy dosáhli dohody, podle které se zlepší jejich životní podmínky, omezí se kruté...
Vyplatí se suroviny na vánoční cukroví nakoupit v Česku, nebo kousek za hranicemi v sousedních státech? Redaktorka iDNES.cz se vypravila do supermarketů v Česku, Polsku a Německu. Nejlevněji vyšel...
Po útoku námořního bezposádkového plavidla pozastavil provoz ropný terminál u ruského přístavu Novorossijsk. Kaspické ropovodní konsorcium (CPC) uvedlo, že útok podle něj poškodil jedno ze tří...
V bytě v Düsseldorfu na západě Německa nalezli mrtvoly ženy a jejího malého dítěte. Podezřelým z jejich zabití je 43letý slovenský otec dítěte, který byl zadržen a s těžkými poraněními převezen do...
Systémy sdílených kol pomáhají obyvatelům měst, kteří se potřebují rychle nebo levně přepravit. Hojně je využívají ovšem využívají i turisté, což se některým radnicím nelíbí. Někde tak cizincům...
Jihoměstská sociální a.s.
Praha
nabízený plat: 32 000 - 34 000 Kč
Zavádění nových policejních uniforem zastavil belgický ministr vnitra Bernard Quintin. Oděvy se totiž ve francouzsky mluvící části země Valonsku staly terčem kritiky, že porušují jazykové zákony země...
Možnost prohlédnout si běžně nepřístupné reprezentační prostory Pražského hradu, navštívit svatovítskou katedrálu nebo se projít Zlatou uličkou využilo u příležitosti dne otevřených dveří necelých...