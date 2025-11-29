EU zavede jednotná pravidla pro zacházení s domácími mazlíčky. Týkají se i venčení

Jiří Sládek
  20:00
Psům a kočkám v zemích evropské sedmadvacítky svítá na lepší časy. Poslanci Evropského parlamentu spolu s členskými státy dosáhli dohody, podle které se zlepší jejich životní podmínky, omezí se kruté obchodní praktiky a nelegální chov.

