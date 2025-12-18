Lídři stojí před úkolem zajistit pro Kyjev financování na roky 2026 a 2027. Šéf Evropské rady António Costa před jednáním zopakoval, že ve čtvrtek neskončí bez konečného rozhodnutí o výsledku. Napadenou zemi tlačí čas, bez nových záruk by Ukrajina musela už od dubna začít drasticky škrtat veřejné výdaje.
Stěžejním návrhem je reparační půjčka. Ta počítá s tím, že EU poskytne Ukrajině úvěr, který bude umořen z budoucích ruských reparací. Jako záruka mají sloužit výnosy ze zmrazených aktiv ruské centrální banky (cca 210 miliard eur).
Šéfka komise von der Leyenová před jednáním připomněla, že zde je i druhá možnost – využití unijního rozpočtu. Znamenalo by to použití společné půjčky, kterou by si EU vzala na finančních trzích. To však naráží na odpor některých unijních států.
Patová situace kolem ruských aktiv trvá, Belgie odmítá nabízené ústupky
Český premiér Andreje Babiš do Bruselu přijel s názorem, že Ukrajinu podporovat chce, ale bez dopadů na českou pokladnu. Česko podle něj chce zohlednit obavy partnerů, ale bez jakéhokoli povinného ručení za půjčky nad rámec dobrovolnosti, nechal se slyšet Babiš před summitem.
Klíčovým hráčem jednání je belgický premiér Bart De Wever. Právě v Belgii leží většina ruských peněz a De Wever se obává, že případné ruské žaloby v budoucnu zruinují belgický finanční systém. „Náš postoj je neměnný. Pokud má být reparační půjčka schválena, riziko musí nést celá sedmadvacítka, ne jen Belgie,“ zopakoval De Wever.
Tento požadavek na solidaritu podpořila i šéfka Komise von der Leyenová, která prohlásila, že „riziko musí nést všichni“. Naopak Nizozemsko ústy premiéra Dicka Schoofa už před jednáním nabídlo konkrétní pomoc a ochotu se zaručit.
Rusko chystá další rok války, vzkázal Zelenskyj Evropě, která rozhoduje o půjčce
Některé státy, včetně Česka, Itálie či Bulharska, vyjádřily k rizikům spojeným s využitím aktiv výhrady. Právníci Evropské komise navíc varují, že obejít Belgii hlasováním kvalifikovanou většinou (bez práva veta) je právně neprůchodné, pokud má za půjčku ručit unijní rozpočet
Proti finanční podpoře Ukrajiny je maďarský premiér Viktor Orbán, který označil jednání o reparační půjčce za mrtvé. Při příchodu na summit uvedl, že dávat peníze Kyjevu znamená zapojit se do války. Pro použití reparační půjčky s využitím zmrazených aktiv není podle Orbána mezi unijními lídry dostatečná podpora. Podobný názor zastává i slovenský premiér Robert Fico.