1 „Teflonový“ Rutte
Jeho kolegové v Nizozemsku i v NATO mu sice dali přezdívku „Teflon“, protože po něm prý steče úplně všechno, s nástupem Donalda Trumpa do Bílého domu je však i jeho práce extrémně těžká. Nizozemský expremiér byl mimochodem do vedení Severoatlantické aliance vybrán právě proto, že s tímto prezidentem umí „zacházet“.
A nyní jeho hlavní denní náplní není ani tak řízení Aliance, jako bránění jednomu jedinému muži v tom, aby ji úplně rozložil. Povedlo se mu to třeba po Trumpově projevu v Davosu, v němž prezident sepsul Evropu a trval na tom, že chce Grónsko, byť ne silou. Ruttemu se přesto ještě téhož dne podařilo pro Evropu zajistit „dohodu o dohodě budoucí“.
Předtím svým přístupem ovšem pozvedl některá obočí, třeba když do Trumpových snů o novém území „nechtěl tahat NATO“ a naštval tak Dány, nebo když prezidenta USA nazval „tátou“ a pak se to snažil urovnat. „Naprosto chápu, jak obtížná je jeho práce, ale sledovat ho při tom je tak bolestivé,“ řekl anonymně vysoký diplomat EU.
Své evropské kolegy rozčílil i v pondělí, když hájil prvenství USA v Alianci. „Pokud si zde někdo myslí, že Evropská unie nebo Evropa jako celek se mohou bránit bez Spojených států, ať sní dál. Nemůžete,“ řekl Rutte, což někteří označili za „ostudný moment“ či se tázali, zda spíš než generálním tajemníkem NATO není americkým velvyslancem.