Vymaní se Arménie z ruského vlivu? EU hledá partnery v regionu

Osmé zasedání EPC se konalo pod heslem Budování budoucnosti: Jednota a stabilita v Evropě. Celkem 48 prezidentů a premiérů se poprvé sešlo v Arménii a diskutovalo o užší spolupráci při ochraně demokracie a bezpečnosti v Evropě.
Macron, který vznik EPC jako platformy pro spolupráci zemí Evropské unie a dalších oblastí kontinentu inicioval, ocenil politický vývoj v hostitelské zemi, která byla podle něho dlouhá léta vnímána jako satelit Ruska.
„Arménie se rozhodla zbavit tohoto omezení a obrátit se směrem k Evropě. Nemůžeme se tvářit, že to tak není,“ řekl po jednání.
Také loňská mírová dohoda se sousedním Ázerbájdžánem, jehož lídr Ilham Alijev se k summitu připojil na dálku, je podle Macrona důležitou zprávou pro evropskou budoucnost Arménie.
Arménie loni přijala zákon, kterým deklaruje svůj záměr usilovat o členství v Evropské unii. Když eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová zemi v březnu navštívila, prohlásila, že Arménie a EU si nikdy nebyly bližší.
„V současném geopolitickém kontextu je jasné, že náš kontinent se potřebuje pro svou bezpečnost rozhlížet v úhlu 360 stupňů,“ uvedl Costa v narážce na války na Ukrajině a na Blízkém východě, k nimž mají země kavkazského regionu velmi blízko.
Tématy summitu tak byla propojitelnost Arménie s Evropou či boj proti zahraničnímu vměšování do demokratických procesů, z něhož je často obviňováno Rusko.
EU do Arménie vysílá tým expertů, kteří se specializují na boj s ruskou propagandou a vměšováním, posiluje tak svoji podporu postsovětské republiky.
Costa summitu předsedal spolu s arménským premiérem Nikolem Pašinjanem. Oba se společně s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou po skončení jednání EPC sejdou v užším formátu při summitu EU - Arménie, který se bude konat v úterý.
Česko v Jerevanu zastupoval premiér Andrej Babiš. „Společně s lídry dalších 46 zemí jsme řešili hlavně bezpečnost, včetně energetického propojení zemí napříč celou Evropou,“ uvedl po jednání Babiš.
Už před začátkem summitu premiér jednal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem o navyšování obranných výdajů v rámci aliance. Sešel se také s britským premiérem Keirem Starmerem či ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
10. ledna 2025