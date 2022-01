Zkrocený Facebook, konec šmírovací reklamy. EU zpřísní kontrolu internetu

Charanzová: S velikostí má růst zodpovědnost Očekáváte hladké přijetí?

Komplikuje se to, je přes 100 pozměňovacích návrhů. Nedokážu odhadnout, jak bude vypadat výsledek po schválení parlamentem. Jednotlivé členské státy měly na Evropské radě k návrhu řadu výhrad. Například Německo se bojí, aby návrh nebyl zneužit k cenzuře. Jak to ošetříte?

Hledáme balanc. Pro mě je DSA především o odstraňování nezákonného obsahu. Ať už jde o zboží, nebo služby. Nastavujeme větší pravidla a možnosti pro velké platformy, aby zasáhly. Co řešíme také, ale méně, je škodlivý obsah. To se týká dezinformací a svobody projevu. Myslím, že jsme našli dobrou rovnováhu, ale záleží, co s tím udělají pozměňovací návrhy. Francie by třeba ráda šla dál a postihovala veškeré dezinformace na internetu a co se stáhne ve Francii, by se muselo stáhnout úplně všude. Já si myslím, že tak jak je internet v tuhle chvíli svobodný, což je podle evropských principů svobody projevu a myšlení, to bychom měli zachovat i na internetu. Šla jsem proti filtrování obsahu a sešněrování podmínek. Ale platformy musí dělat víc, jako například vidíme teď, kdy začaly stahovat antivaxerské kampaně. Rozhodně nebudeme zasahovat do svobody projevu. Francouzi navrhovali, že přihlášení na Facebook bude třeba přes občanku. To naštěstí neprošlo. Mají se české internetové firmy bát, že jim EU překazí podnikání?

Doufám že ne. Celý návrh jsem projednávala i se zájmovými společnostmi, kterých se v Česku dotkne. Ať jde o největší hráče, ale i menší firmy. Ne všechno je perfektní, ale ještě nás čeká jednání s členskými státy. Pro mě je nejdůležitější stanovisko Česka.



Chystáte se zregulovat Facebook, Twitter, obecně americké firmy. Nebojíte se reakce USA?

V textu není napsáno, že bychom šli po amerických firmách. Ale je pravda, že se to jich bude dotýkat. Mají dominantní postavení. Ale s velikostí musí růst i zodpovědnost. Pořád nebudou zodpovědní za obsah, ale budou zodpovědní za rychlou reakci na problém. To je podle mě kompromis. Díky tomu bude internet bezpečnějším.