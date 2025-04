Velký bratr a tvrdá disciplína. Unikly dokumenty, jak fungují bruselští lidovci

„Evropská lidová strana (EPP) zůstane nejsilnější a nejvlivnější frakcí Evropského parlamentu pouze tehdy, pokud jí budou její členové loajální,“ stojí ve dvanáctistránkovém dokumentu, který 188 lidoveckých europoslanců obdrželo v lednu letošního roku. Tvrdou ruku drží nad frakcí německá „těžká váha“ Manfred Weber. S implementací přísných pravidel mu pomáhá jeho pravá ruka Jeroen Lenaers.

„Neřekl bych, že pravidla z našeho manuálu jsou striktně vynucována, slouží hlavně jako seznam principů pro efektivní týmovou práci,“ sdělil Lenaers listu Politico. Zároveň potvrdil, že stranická pravidla zůstávají stejná napříč volebními obdobími, čerstvé datum publikace aktuální verze je tak podle něj spíše formalitou.

Jak poznamenávají glosátoři bruselského dění, německá preciznost a tlak na řád se v něm nezapřou, obsahuje jen málo cukru, ale hodně biče. Kdo striktně dodržuje frakční pravidla, za odměnu může získat silnější vyjednávací pozice, například post zpravodaje. Ten je pověřen projednáváním legislativního návrhu vypracovaného Evropskou komisí, a to jak po stránce procedurální, tak po stránce věcné. Vede jednání s ostatními institucemi o svém spisu a diskuse v příslušném výboru parlamentu a na plenárním zasedání.

Uniklý dokument rovněž uvádí, že pokud tento zpravodaj nepracuje v duchu frakční politiky, může být obratem nahrazen. Dlouhodobě vzpurní členové si mohou na jakékoli významné posty nechat zajít chuť. Nabízí se otázka, kdo z europoslanců EPP by brojil proti vlastní frakci. I jinak direktivně řízení lidovci však takové případy pamatují. Irští lidovečtí europoslanci se například v únoru loňského roku vzepřeli Weberovi a hlasovali v rozporu s frakční politikou ohledně ochrany přírody.

Čerstvějším případem je listopadová vzpoura pětadvaceti europoslanců z EPP, kteří nehlasovali pro nové složení Evropské komise v čele s Ursulou von der Leyenovou, připomíná web televizní stanice Euronews. Zda to nějak ovlivnilo jejich postavení ve frakci, se neví. Vzhledem k přísnému manuálu je to však vysoce pravděpodobné. Lenaers to komentoval diplomaticky: „Pracujeme společně na plnění našich cílů. Zároveň ale dáváme prostor pro názor jednotlivých členů, aby mohli hlasovat podle svého svědomí.“

Kdo nedorazí, musí se omluvit

Vedení lidovců si potrpí i na dochvilnost při plenárních zasedáních. Kdo se nemůže dostavit na příslušný alokovaný čas, musí se omluvit nejpozději 24 hodin předem. „Členům, kteří jsou na seznamu řečníků a nedají předem vědět, že se nemohou zasedání účastnit, na šest měsíců odebereme prioritu při přihlašování do rozprav,“ stojí v dokumentu s poznámkou, že pokud se bude situace opakovat, dostanou se problémoví europoslanci na takzvaný blacklist.

EPP rovněž bedlivě dohlíží na docházku a zpětně kontroluje, jak jednotliví europoslanci hlasovali. Pro každého europoslance a souhrnné zastoupení jednotlivých zemí je vypracována speciální tabulka a grafy na měsíční a čtvrtletní bázi. Europoslanci obdrží dvakrát do roka soukromou zprávu, kde mohou svou účast a hlasování na plenárních zasedáních i jednáních příslušných výborů porovnat s frakčním průměrem. Veškerá data jsou k dispozici nejvyššímu vedení EPP, lídrům národních delegací i koordinátorům výborů a pracovních skupin.

Z výše uvedeného se může zdát, že dohled lídrů EPP je nepřiměřeně přísný. Na druhou stranu se tak eliminuje někdy poněkud tristní účast europoslanců při důležitých hlasováních. Někteří se neúčastní až třetiny, na tento nelichotivý seznam se v roce 2022 například zařadil i tehdejší europoslanec Jiří Pospíšil, jenž chyběl v 36,5 procenta hlasování. Nutno dodat, že do absencí se počítají i případy nemoci.