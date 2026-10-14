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Nelegální migrace do EU klesá. Bojujme ještě tvrději, píše von der Leyenová lídrům

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  13:10
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen přednesela v Evropském...

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen přednesela v Evropském parlamentu ve Štrasburku ve Francii projev o stavu Evropské unie (SOTEU). (16. září 2026) | foto: Reuters

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen přednesela v Evropském...
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Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová před nadcházejícím summitem v Bruselu napsala lídrům evropské sedmadvacítky dopis, v němž je vyzývá k důslednějšímu boji proti nelegální migraci. A navrhuje opatření, která by tomu měla pomoci.

Šéfka Komise v úvodu dopisu vyzdvihuje úspěchy Unie v regulování migrace. „Počet nelegálních překročení hranic klesl na nejnižší úroveň od roku 2021, za poslední dva roky se snížil o 55 procent a jen v letošním roce o více než třetinu. Klesá také počet žádostí o azyl a neoprávněných sekundárních přesunů, zatímco počet návratů roste. Posílili jsme ochranu vnějších hranic, zlepšili spolupráci mezi členskými státy a nadále rozvíjíme pevná partnerství se zeměmi původu a tranzitu,“ jmenuje.

Graf ukazující vývoj nelegální migrace do EU

Evropská unie však nesmí usnout na vavřínech, varuje v dalších odstavcích. Mezi opatřeními, která navrhuje, je třeba zavedení systému pro okamžitou reakci na mimořádné situace v případě, že je migrace zneužívána jako zbraň, dále posílení agentury Frontex a snahu o vyšší počet návratů nelegálních migrantů, a to jak formou deportací, ale i dobrovolných odchodů. Chce také zavést společná pravidla pro návraty a možnost zřizovat návratová centra ve třetích zemích.

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Na prvním místě nicméně uvádí dotažení unijního Migračního paktu, nutnost solidarity mezi členskými státy a dodržování pravidel pro předávání odpovědnosti za žadatele o azyl. „Musíme splnit všechny své závazky v duchu sdílené odpovědnosti a úzké evropské koordinace a posilovat integritu schengenského prostoru. To znamená také pokračovat ve snaze omezovat neoprávněné sekundární přesuny, pracovat na rušení kontrol na vnitřních hranicích, jakmile přestanou být odůvodněné, a vyhýbat se opatřením, která by mohla vytvářet pobídky k nelegální migraci,“ nabádá.

Současně v dokumentu počítá s legální pracovní migrací a investicemi do zemí původu jako s nástroji, které mají vést k tomu, že se potenciální běženci na cestu vůbec nevydají. Dopis navazuje na migrační krizi, k níž došlo v létě ve španělské exklávě Ceuta, kam z Maroka dorazilo přibližně 70 tisíc migrantů. „Situace v Ceutě ukázala, jak rychle mohou náhlé hromadné příjezdy vyvinout tlak na vnější hranice EU a mít tragické lidské důsledky. Přestože tlak celkově slábne, v několika částech Evropy přetrvává,“ uvádí.

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V dopise zmiňuje i sumy investované do partnerských zemí či boje proti migraci. „Poskytujeme dalších 130 milionů eur na podporu schopností členských států čelit dronům, abychom dále posílili ostrahu hranic a naši reakci na nově vznikající hrozby. Celkové financování EU v oblasti vnitřních věcí určené na ostrahu a technologie pro boj proti dronům tak přesáhne 500 milionů eur,“ uvádí například.

„Ve Středomoří nadále zločinní převaděči zneužívají zranitelné lidi, zatímco na našich východních hranicích se geopolitičtí protivníci stále pokoušejí podkopávat naši jednotu,“ píše von der Leyenová s tím, že EU musí takovým hrozbám předcházet. „Musíme dát jasně najevo, že nikdy neohrozíme ochranu našich vnějších hranic: žádnému státnímu ani nestátnímu subjektu nedovolíme, aby zneužil naše pravidla či hodnoty k destabilizaci Unie,“ napsala také.

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V dalších částech dopisu adresovaného evropským lídrům pak rozebírá situaci v konkrétních oblastech světa. Kromě Maroka vyzdvihuje spolupráci třeba s Egyptem, kde podle předsedkyně Evropské komise zůstává intenzita nelegální migrace na nízké úrovni. „Zintenzivnit dialog a spolupráci v oblasti řízení migrace“ pak chce s Alžírskem, kde zatím vázne domluva při zpětném přebírání osob z EU a kde se má Unie více zaměřit na boj proti převaděčství migrantů a obchodování s lidmi.

„Libye zůstává hlavní zemí odjezdů při nelegálních cestách do EU,“ zmiňuje rovněž von der Leyenová. „Unie nadále pomáhá zranitelným skupinám obyvatel Súdánu, které byly od roku 2023 vysídleny v důsledku konfliktu v zemi. Rostoucí napětí v Africkém rohu, včetně Etiopie, může konflikt ještě zhoršit a ovlivnit migrační toky,“ upozorňuje s tím, že se už do svých domovů ze zahraničí vrátilo přes 900 tisíc Súdánců, „další miliony však zůstávají vysídleny uvnitř Súdánu i mimo něj“.

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„Počet Súdánců přicházejících do EU v roce 2026 roste,“ podotýká s tím, že je třeba nadále podporovat země, které súdánské uprchlíky hostí, a mimo jiné „prozkoumat možnosti cíleného přesídlování“. Chválí i spolupráci se Senegalem a Mauritánií, díky níž odtamtud přichází méně běženců, či Nigérií.

Ze zemí Blízkého východu pak zmiňuje Libanon, Jordánsko a tamní syrské uprchlíky, ale i samotnou Sýrii, která se zotavuje po tragické občanské válce a do které se lidé postupně začínají vracet. Právě to chce šéfka Komise podporovat, stejně jako další „dialog na vysoké úrovni“ s Tureckem, které od uzavření smlouvy s Unií brzdí tamní migrační toky. Popisuje i hledání legální pracovní síly: „Evropské centrum pro legální migraci v Indii, které bylo v únoru spuštěno jako pilotní projekt, se úspěšně rozvíjí a stává se vzorem, který bude brzy upraven i pro další klíčové partnery, například Egypt.“

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„Rozbíjení převaděčských sítí zůstává jedním z hlavních úkolů naší práce. Musíme tyto zločince zasahovat tam, kde je to bolí nejvíce. Potřebujeme modernizovaný právní rámec odpovídající současným potřebám. Je proto nezbytné rychle přijmout navrhovaný nový sankční režim, který umožní zmrazování majetku a zákazy cestování,“ navrhuje a závěrem dokumentu se věnuje i válce na Ukrajině a ruské hrozbě.

„Budujeme Evropu, která řídí migraci spořádaně a důstojně, chrání své hranice a jedná jako rovnocenný a spolehlivý partner. Evropu, která je připravena pevně a jednotně čelit všem hrozbám a zároveň hájit hodnoty, na nichž je naše Unie založena. Právě takovou Evropu musíme společně dál budovat, abychom dokázali zvládnout výzvy, které nás čekají,“ uzavírá.

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