Přístupová jednání s Ukrajinou, Bosnou a Moldavskem mohou začít, oznámila Komise

Budoucí rozšiřování Evropské unie Nyní probíhají přístupová jednání s Albánií, Černou Horou, Severní Makedonií a Srbskem; rozhovory s Tureckem, které je kandidátskou zemí od roku 1999, pak uvázly na mrtvém bodě. Kandidátskými zeměmi jsou Bosna a Hercegovina, Moldavsko a Ukrajina, nyné Evropská komise doporučila zahájit se všemi třemi státy přístupová jednání. Komise také doporučila udělit status kandidátské země Gruzii, o členství v EU se uchází i Kosovo. Například Turecko požádalo o členství v EU v roce 1987 a za kandidátskou zemi bylo prohlášeno v roce 1999. Jednání začala v říjnu 2005, v roce 2019 ale byly přístupové rozhovory pozastaveny. Zahraniční výbor Evropského parlamentu přitom poukazoval na nerespektování lidských práv v Turecku, omezování občanských svobod, ovlivňování soudnictví a územní spory s Kyprem a dalšími sousedními zeměmi. Z dalších zemí v rozhovorech o vstupu nejvíce pokročila Černá Hora, všechny vyjednávací kapitoly byly v jejím případě otevřeny a tři už uzavřeny, jako o možném termínu vstupu se hovoří o roce 2030. V případě Srbska se otevřelo 22 z 35 kapitol, situaci ale komplikují neurovnané vztahy s Kosovem. V případě Albánie a Severní Makedonie se přístupové rozhovory ještě ke konkrétním kapitolám nedostaly. O členství v EU může požádat jakýkoli evropský stát, který uznává její společné hodnoty a zavazuje se k jejich podpoře (článek 49 Smlouvy o EU). Pro proces integrace do Unie jsou v případě každé kandidátské nebo potenciální kandidátské země klíčová kodaňská kritéria, která stanovila Evropská rada v roce 1993 v Kodani, ke kterým patří stabilita institucí zaručujících demokracii, právní stát, lidská práva a respektování a ochranu menšin, fungující tržní hospodářství a schopnost přijmout závazky vyplývající z členství. Pokud si určitá země přeje přistoupit k Unii, předloží svou žádost Radě EU, která požádá EK o stanovisko. O této žádosti je informován Evropský parlament. Je-li stanovisko komise příznivé, může rada rozhodnout (jednomyslně), že státu bude udělen status kandidátské země. Rada pak na základě doporučení komise – opět jednomyslně – rozhodne, zda by jednání měla být zahájena. Rozhodnutí o vstupu nových států do EU leží na členských zemích, které ne vždy souhlasí s názory EK a v minulosti blokovaly přístupové rozhovory s některými kandidáty kvůli bilaterálním konfliktům.