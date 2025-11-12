Evropský štít demokracie. Nová iniciativa pomůže čelit vměšování a lžím Ruska

Evropská komise představila iniciativu nazvanou Evropský štít demokracie, prostřednictvím které chce lépe čelit manipulacím s informacemi, vměšování do voleb a dezinformacím, zejména z Ruska. Jádrem iniciativy bude nové Evropské centrum pro demokratickou odolnost, jež má koordinovat a sdílet informace o manipulačních a dezinformačních kampaních.

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová (10. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Evropský štít demokracie představuje podle Komise opatření na ochranu klíčových pilířů evropských demokratických systémů: svobody lidí, svobodných a spravedlivých voleb, svobodných a nezávislých médií, dynamické občanské společnosti a silných demokratických institucí.

„Liberální demokracie je terčem útoku. Jsme svědky kampaní – včetně těch ze strany Ruska – speciálně navržených k rozdělení našich společností i podkopání důvěry v naše instituce,“ uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová.

„Nový Evropský štít demokracie je součástí evropské reakce na ochranu základních prvků našich demokracií: svobodných médií, debaty založené na faktech a spravedlivých voleb. Pokud chceme, aby demokracie zvítězila, musíme ji lépe bránit,“ dodala.

V Bruselu začali budovat zpravodajskou službu pod vedením von der Leyenové

Díky Evropskému centru pro demokratickou odolnost bude Evropská unie moci lépe předvídat hrozby, odhalovat je a reagovat na ně. „Centrum, jehož jádrem budou členské státy, bude fungovat jako rámec pro usnadnění sdílení informací a podporu budování kapacit s cílem odolat vyvíjejícím se společným hrozbám, zejména zahraniční manipulacím a vměšování ze zahraničí a dezinformacím,“ uvedla Komise.

V rámci centra bude zřízena takzvaná platforma zúčastněných stran, která usnadní dialog mezi jednotlivými stranami, jako jsou organizace občanské společnosti, experti, akademická obec, ověřovatelé faktů a provozovatelů médií.

