Evropský štít demokracie. Nová iniciativa pomůže čelit vměšování a lžím Ruska

Evropský štít demokracie představuje podle Komise opatření na ochranu klíčových pilířů evropských demokratických systémů: svobody lidí, svobodných a spravedlivých voleb, svobodných a nezávislých médií, dynamické občanské společnosti a silných demokratických institucí.
„Liberální demokracie je terčem útoku. Jsme svědky kampaní – včetně těch ze strany Ruska – speciálně navržených k rozdělení našich společností i podkopání důvěry v naše instituce,“ uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová.
„Nový Evropský štít demokracie je součástí evropské reakce na ochranu základních prvků našich demokracií: svobodných médií, debaty založené na faktech a spravedlivých voleb. Pokud chceme, aby demokracie zvítězila, musíme ji lépe bránit,“ dodala.
V Bruselu začali budovat zpravodajskou službu pod vedením von der Leyenové
Díky Evropskému centru pro demokratickou odolnost bude Evropská unie moci lépe předvídat hrozby, odhalovat je a reagovat na ně. „Centrum, jehož jádrem budou členské státy, bude fungovat jako rámec pro usnadnění sdílení informací a podporu budování kapacit s cílem odolat vyvíjejícím se společným hrozbám, zejména zahraniční manipulacím a vměšování ze zahraničí a dezinformacím,“ uvedla Komise.
V rámci centra bude zřízena takzvaná platforma zúčastněných stran, která usnadní dialog mezi jednotlivými stranami, jako jsou organizace občanské společnosti, experti, akademická obec, ověřovatelé faktů a provozovatelů médií.