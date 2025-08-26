Evropská komise schválila injekci na prevenci HIV, podílel se na ní český virolog

  10:37
Evropská komise udělila registraci injekci na prevenci viru HIV od americké společnosti Gilead Sciences, na jejímž vývoji se podílel český virolog a biochemik Tomáš Cihlář. Minulý měsíc lék, který se podává dvakrát ročně, doporučila schválit Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), podle které je přípravek vysoce účinný.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Lék lenakapavir bude v Evropě prodáván pod obchodním názvem Yeytuo. V červnu byl schválen i regulačními orgány ve Spojených státech, kde je prodáván pod názvem Yeztugo.

Schválení Evropskou komisí platí pro použití v 27 členských státech Evropské unie a rovněž v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. Než bude lék zpřístupněn pacientům, bude muset společnost Gilead Sciences dohodnout ceny a podmínky úhrady se zdravotnickými systémy v každé zemi.

Přibližně 800 lidí v Česku žije s virem HIV a neví o tom, varují odborníci

Ve Spojených státech je katalogová cena léku Yeztugo od Gileadu přes 28 000 dolarů (přes 590 000 korun) ročně. Některé americké pojišťovny s úhradou nové injekce zatím váhají s odvoláním na její vysokou cenu ve srovnání s generickými léčivy, uvedla agentura Reuters. Analytici předpokládají, že lék dosáhne do roku 2029 tržeb přes čtyři miliardy dolarů ročně.

Zmíněná injekce není vakcínou, ale formou prevence známé jako pre-expoziční profylaxe (PrEP). Od dosavadních podobných přípravků se odlišuje tím, že její podání stačí jednou za šest měsíců, na rozdíl od každodenního užívání. Slibuje rovněž vysokou účinnost, podle studií snižuje riziko přenosu HIV u dospělých a dospívajících o více než 99,9 procenta.

