Evropská komise chce prodloužit uzavření vnějších hranic Unie o měsíc

20:04 , aktualizováno 20:04

Evropská komise v pátek navrhla ponechat vnější hranice Evropské unie zavřené až do 15. června. Měsíční prodloužení současného zákazu cest cizinců do Unie podle Bruselu sníží riziko, že vypukne další vlna koronavirové nákazy. Dosavadní omezení mělo platit do příštího pátku.