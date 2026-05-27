Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Eurokomisaře štvou služební elektroauta. Do Štrasburku na jeden zátah nedojedou

Autor:
  12:56
Eurokomisaři při svých cestách mezi Bruselem a Štrasburkem na plenární zasedání europarlamentu dělají povinné přestávky na čerpacích stanicích v Lucembursku. A nejsou z toho dvakrát nadšení. Důvodem pravidelné půlhodinové pauzy jsou totiž jejich elektromobily, které nezvládnou celých 440 kilometrů na jeden zátah – přestože je to právě Evropská komise, jež by ráda útlum spalovacích motorů v EU co nejvíce urychlila.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová před jednáním koalice...

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová před jednáním koalice ochotných v Paříži (4. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek
Budova Winston Churchill ve Štrasburku, v níž se scházejí eurokomisaři při...
Eurokomisař pro sousedství a rozšíření Olivér Várhelyi (23. května 2024)
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady António...
9 fotografií

O rozladěnosti, ba přímo naštvanosti eurokomisařů informuje portál Politico s odkazem na několik různých úřednických týmů. Pravidelný přesun z jednoho parlamentu do druhého trvá zhruba pět hodin, přidaná půlhodina tak „každého jen otravuje“, jak by pravil klasik.

Služební elektromobily pořízené v roce 2022 jsou součástí snah Evropské komise o to, aby byl její provoz ekologičtější. Vozový park čítající 128 vozů má být zcela bezemisní do příštího roku a podle mluvčího Komise už elektromobily tvoří zhruba 80 procent flotily.

Zatímco Komise chtěla od roku 2035 postupně ukončit prodej nových vozidel se spalovacími motory, kritici od začátku namítají, že na to nejsou připravení nejen zákazníci či automobilky, ale ani samotná dobíjecí infrastruktura. Sami spotřebitelé podle Politica často uvádějí obavy z dojezdu jako hlavní důvod, proč si elektromobil nekoupí.

Evropa nasype 200 miliard do elektromobilizace. Nejvíc peněz zamíří do baterií

V otázce emisních cílů pro evropské automobilky už Komise nicméně ustoupila a v prosinci představila plán na zrušení faktického zákazu prodeje nových aut se spalovacím motorem od roku 2035. Reagovala tak na tlak evropských automobilek. Podle analytiků jde o největší ústup EU od její dosavadní zelené politiky za poslední roky. Tato úleva však zatím neplatí pro samotné unijní představitele.

Pro eurokomisaře to v praxi na trase Brusel–Štrasburk znamená zastavení v Lucembursku, protože jejich vozy déle nedojedou. Tedy, je tu způsob, jak to obejít. Úředníci prý mohou jet krokem a šetřit tak baterii. „Ale to ve skutečnosti nefunguje,“ popsal pod podmínkou anonymity zaměstnanec jednoho rozladěného komisaře.

Cesta se podle něj může takto protáhnout až na sedm hodin. Otázku povinných zastávek už někteří začátkem letošního roku vznesli i na zasedání kolegia komisařů. A to poté, co si jeden z nich stěžoval na nepohodlí. Podle úředníků jim však bylo řečeno, aby se obrátili na komisaře pro rozpočet Piotra Serafina, který má na starosti administrativu.

Babiš: ČR chce zrušit zákaz spalováků, elektro z Číny válcuje evropské vozy

Alternativou by byl i vlak, tím se však komisaři zdráhají jezdit, protože by tam nemohli vést citlivé telefonické hovory. Uspokojivější řešení tak prý našel například maďarský komisař Olivér Várhelyi, který občas i s celým týmem jezdí ve vlastní dodávce a služební vůz nechává doma.

„Musíme urychlit elektrifikaci naší ekonomiky, našich průmyslových provozů, způsobu vytápění našich domovů i naší mobility,“ řekla na jaře předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová v souvislosti s krizí na Blízkém východě a unijní snahou snížit závislost na fosilních palivech.

Samotná von der Leyenová však na rozdíl od svých kolegů problémy s dopravou řešit nemusí, a to z bezpečnostních důvodů. Její auto musí být opancéřované, což zatím žádný z dostupných elektromobilů nenabízí, dodává Politico.

Vstoupit do diskuse (58 příspěvků)
titulek

Levnější cesta k porsche se jmenuje Taycan. Laciné a bez ústupků to ovšem není

Porsche Taycan

VIDEO Porsche s elektromobilitou experimentovalo už dávno a byl to právě Ferdinand Porsche, kdo ještě na...

Jahn: Škoda jede na plný plyn, je druhá v Evropě, fabriky praskají ve švech

Martin Jahn, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast...

VIDEO „Kvůli vysokým cenám baterií jsou marže u malých elektromobilů minimální, zisk firmy tak stále...

Škoda srazila cenu nového Epiqu, kam slibovala. Začíná se s nejsilnější verzí

Škoda představuje nový elektromobil, malý crossover jménem Epiq

VIDEO „Kdybych dnes měl mít jen jedno auto, klidně si představím elektromobil. Ekonomicky se to vyplatí,“...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

Druhý čínský šok. Průmyslu Evropy hrozí kolaps, ze kterého se nemusí vzpamatovat

Továrna Honor

Před dvaceti lety zasáhl svět takzvaný první čínský šok, kdy levné zboží z Asie rozložilo část...

Firmy s povinnou elektromobilizací nesouhlasí. Přestaly by kupovat služebáky

Ilustrační snímek

VIDEO Za sedm let vzrostl podíl českých firem, které mají ve své flotile aspoň jeden elektromobil nebo o...

Česká islamofobie i Masaryk. Kalhousová popisuje, proč Češi v podpoře Izraele vybočují

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Vzdor Bruselu? Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu

Slavnostní zahájení venkovní výstavy „Cesta republiky“ za účasti premiéra...

Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace holdingu Agrofert. Má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise kvůli podezření na střet zájmů u premiéra...

27. května 2026  12:52,  aktualizováno  13:12

Ukrajinci udeřili na Krym střelami Storm Shadow

Sledujeme online
Střely Storm Shadow vypouštěné z upraveného stroje Su-24 ukrajinského letectva...

Ukrajina v noci vyslala rakety na město Taganrog v Rostovské oblasti a na krymský Sevastopol, uvedly tamní úřady, podle nichž Ukrajina útočila i střelami Storm Shadow. Ukrajinské drony pak v noci...

27. května 2026  7:34,  aktualizováno  13:11

Hazardujete s evropskými miliardami, Babiš chcete loajální loutky, říká Richterová

Přímý přenos
Na řádné schůzi Sněmovny by poslanci mohli mimo jiné schvalovat návrh, který...

O návrhu na zrušení služebního zákona a jeho nahrazení novým zákonem o státních zaměstnancích jednají poslanci. Podle předkladatelů vládní koalice má usnadnit výměnu státních úředníků. „Loajální...

27. května 2026  11:55,  aktualizováno  13:05

Šaškárna, absurdní divadlo. Experti předčasně opustili jednání s Babišem

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...

Jednání k přesunu agend s premiérem Andrejem Babišem (ANO), vedoucí úřadu vlády Tünde Barthou a čtveřicí ministrů opustili někteří zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací a vládních rad...

27. května 2026  11:57,  aktualizováno  13:04

Eurokomisaře štvou služební elektroauta. Do Štrasburku na jeden zátah nedojedou

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová před jednáním koalice...

Eurokomisaři při svých cestách mezi Bruselem a Štrasburkem na plenární zasedání europarlamentu dělají povinné přestávky na čerpacích stanicích v Lucembursku. A nejsou z toho dvakrát nadšení. Důvodem...

27. května 2026  12:56

Vyšší výdaje na obranu? Nejde o to potěšit Brusel, ale o naši bezpečnost, řekl Pavel

Prezident Petr Pavel (vlevo) a jeho estonský protějšek Alar Karis při jednání v...

Česko by mělo být odpovědné a vydávat více na obranu, řekl prezident Petr Pavel. Ke zvýšení výdajů by podle něj mělo přistoupit primárně nikoliv kvůli splnění požadavků Severoatlantické aliance, ale...

27. května 2026  12:12,  aktualizováno  12:56

RECENZE: Máme devět dětí, ne osm! V pátém dílu Bastardi zkusili komedii

25 %
Z filmu Bastardi: Gde Majer?

Zázraky se nedějí, i pátý díl série Bastardi má k profesionální práci předaleko. Nicméně za tři změny si film s podtitulem Gde Majer? zaslouží odpustky: za posun ke komedii, za odvahu vsadit na...

27. května 2026  12:35

Paraglidista uvázl v koruně vysokého stromu, hasiči ho dostávali dolů dvě hodiny

Paraglidista „přistál“ v koruně vysokého stromu.

Záchranu paraglidisty ze stromu v těžko přístupném terénu řešili v úterý hasiči na Prachaticku. Teprve po dvou hodinách byl muž dole na pevné zemi, vyvázl však bez zranění. Paraglidisty zachraňovali...

27. května 2026  9:14,  aktualizováno  12:34

Strážníci přistihli zloděje pokémonů. Jejich výmluvě neuvěřili

Dva muži se pokoušeli vypáčit automat s kartičkami pokemonů

Předstírali, že do speciálního automatu vložili peníze a poté zjistili, že přístroj nefunguje. O údajně vynaložené prostředky však pětadvacetiletí mladíci nechtěli přijít, kartičky pokémonů proto...

27. května 2026  12:19

Řidič projel i policejní zátarasy. Majitel auta ani nevěděl, že mu ho ukradli

Projel i zátaras. Policisté pronásledovali muže v kradeném autě

Policisté v centru Prahy pronásledovali řidiče, který ujížděl vysokou rychlostí ulicemi města. Projížděl na červenou a ohrožoval tramvaje, chodce i další auta. Po zadržení navíc vyšlo najevo, že muž...

27. května 2026  12:07

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Novopečený český miliardář má na převzetí peněz rok, společnost mu nabídne psychologa

Eurojackpot

Úterní losování Eurojackpotu přepsalo české rekordy. Sázející z Česka vyhrál 2,911 miliardy korun, nejvíc v historii tuzemských loterií. O peníze se může přihlásit do roka, stát z nich ukrojí patnáct...

27. května 2026  12:05

Po louce na Olomoucku sám jezdí mobilní kurník, firma láká na vejce z pastvy

Firma z Dolan na Olomoucku začala chovat slepice v mobilním kurníku. Ten se sám...

Mobilní kurník vybavený moderními technologiemi, který se díky vlastnímu pohonu sám pohybuje po louce a poskytuje tak pěti stovkám slepic stále čerstvou pastvu, začal nedávno sloužit v Dolanech na...

27. května 2026  12:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.