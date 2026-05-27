O rozladěnosti, ba přímo naštvanosti eurokomisařů informuje portál Politico s odkazem na několik různých úřednických týmů. Pravidelný přesun z jednoho parlamentu do druhého trvá zhruba pět hodin, přidaná půlhodina tak „každého jen otravuje“, jak by pravil klasik.
Služební elektromobily pořízené v roce 2022 jsou součástí snah Evropské komise o to, aby byl její provoz ekologičtější. Vozový park čítající 128 vozů má být zcela bezemisní do příštího roku a podle mluvčího Komise už elektromobily tvoří zhruba 80 procent flotily.
Zatímco Komise chtěla od roku 2035 postupně ukončit prodej nových vozidel se spalovacími motory, kritici od začátku namítají, že na to nejsou připravení nejen zákazníci či automobilky, ale ani samotná dobíjecí infrastruktura. Sami spotřebitelé podle Politica často uvádějí obavy z dojezdu jako hlavní důvod, proč si elektromobil nekoupí.
V otázce emisních cílů pro evropské automobilky už Komise nicméně ustoupila a v prosinci představila plán na zrušení faktického zákazu prodeje nových aut se spalovacím motorem od roku 2035. Reagovala tak na tlak evropských automobilek. Podle analytiků jde o největší ústup EU od její dosavadní zelené politiky za poslední roky. Tato úleva však zatím neplatí pro samotné unijní představitele.
Pro eurokomisaře to v praxi na trase Brusel–Štrasburk znamená zastavení v Lucembursku, protože jejich vozy déle nedojedou. Tedy, je tu způsob, jak to obejít. Úředníci prý mohou jet krokem a šetřit tak baterii. „Ale to ve skutečnosti nefunguje,“ popsal pod podmínkou anonymity zaměstnanec jednoho rozladěného komisaře.
Cesta se podle něj může takto protáhnout až na sedm hodin. Otázku povinných zastávek už někteří začátkem letošního roku vznesli i na zasedání kolegia komisařů. A to poté, co si jeden z nich stěžoval na nepohodlí. Podle úředníků jim však bylo řečeno, aby se obrátili na komisaře pro rozpočet Piotra Serafina, který má na starosti administrativu.
Alternativou by byl i vlak, tím se však komisaři zdráhají jezdit, protože by tam nemohli vést citlivé telefonické hovory. Uspokojivější řešení tak prý našel například maďarský komisař Olivér Várhelyi, který občas i s celým týmem jezdí ve vlastní dodávce a služební vůz nechává doma.
„Musíme urychlit elektrifikaci naší ekonomiky, našich průmyslových provozů, způsobu vytápění našich domovů i naší mobility,“ řekla na jaře předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová v souvislosti s krizí na Blízkém východě a unijní snahou snížit závislost na fosilních palivech.
Samotná von der Leyenová však na rozdíl od svých kolegů problémy s dopravou řešit nemusí, a to z bezpečnostních důvodů. Její auto musí být opancéřované, což zatím žádný z dostupných elektromobilů nenabízí, dodává Politico.