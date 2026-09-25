Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Brusel zahájil řízení i s Českem, že ještě nezavedlo další unijní předpisy

Autor: ,
  18:47

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová (4. prosince 2024) | foto: Reuters

Evropská komise v pátek oznámila, že zahájila řízení kvůli zpoždění při převedení devíti unijních směrnic do národního práva. V šesti případech bylo řízení zahájeno také s Českou republikou.

Řízení s Českem se týkají například směrnic ohledně fungování unijního trhu s elektřinou, snazší opravy elektrospotřebičů, evidence skutečných majitelů firem a jiných právnických osob či znečištění z průmyslových zařízení.

Evropská komise uvedla, že ve zmíněných případech zaslala takzvané formální upozornění, že státy nesplnily své povinnosti. Po obdržení dopisu o zahájení řízení členské státy mají dva měsíce na to, aby převedení směrnic do svého práva dokončily. Pokud by se tak nestalo, Evropská komise by pokračovala ve vymáhání převedení do národního práva.

Nejvíce řízení Brusel zahájil v případě směrnice 2024/1785 o průmyslových emisích. Tuto směrnici nepřevedl do svého národního práva žádný členský stát. Směrnice podle Evropské komise zpřísňuje pravidla týkající se emisí a používání nebezpečných chemických látek.

Dělejme předpisy víc pro potřeby lidí a aby jim bylo rozumět, probrali se v Bruselu

Podle Bruselu text také „posiluje práva veřejnosti a zavádí nové právo na to dostat odškodnění za poškození zdraví v důsledku nelegálního znečištění“. Členské státy měly směrnici převést do svého práva do letošního 1. července.

Podle portálu Evropské komise unijní orgány vedou řízení s Českou republikou pro neplnění povinností v jednasedmdesáti věcech. Údaj je aktualizovaný k dnešnímu dni. Před rokem komise vedla řízení s ČR v pětapadesát případech.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech

Předvolební billboardy hnutí ANO (září 2026)

Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...

Hitlerovo alibi se bortí. Nové dokumenty mění pohled na smrt jeho neteře Geli

Adolf Hitler odpočívá v lehátku vedle své neteře Geli Raubalové. (1930)

Nově nalezené dokumenty zpochybňují dosavadní verzi smrti Geli Raubalové, neteře německého diktátora Adolfa Hitlera, kterou v září 1931 našli mrtvou v jeho mnichovském bytě. Záznamy naznačují, že...

Základní otázky existence. Dbejme v ráji strojů o lidskost, nabádal papež v Paříži

Papež Lev XIV. hovoří během společného prohlášení s francouzským prezidentem...

Papež Lev XIV. varoval před ztrátou lidskosti v době, která podle něho v souvislosti s umělou inteligencí (AI) vytváří „ráj strojů“. Prohlásil, že lidé stojí před základními otázkami existence. V...

25. září 2026  13:52,  aktualizováno  18:37

Vodárny podaly kvůli olovu ve vodě trestní oznámení. Podezřelá je skládka

Obec Zdiby využila také obecní cisternu s pitnou vodou. (24. září 2026)

Středočeské vodárny kvůli kontaminaci vody vodojemu Odolena Voda olovem podaly trestní oznámení na neznámého pachatele a obrátily se na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP). Zasaženo je zhruba...

25. září 2026  11:57,  aktualizováno  18:30

V Hradci hořela hala s automobilovými veterány, škoda je asi 20 milionů

Hasiči zasahovali u požáru ve hradeckých Svobodných Dvorech, hořela hala s...

V Hradci Králové ve čtvrti Svobodné Dvory hořela v pátek plechová hala s automobilovými a motocyklovými veterány. Hasiči škodu odhadli na 20 milionů korun. Při požáru se nikdo nezranil. Příčinu ohně...

25. září 2026  8:58,  aktualizováno  18:21

Salmonelózu újezdských školáků šetří kriminalisté, viníkovi hrozí i vězení

Masarykova základní škola Újezd nad Lesy

Zdravotní obtíže žáků ze základní školy v Újezdu nad Lesy šetří policie jako podezření ze spáchání trestného činu. Viníkovi hrozí až dvouletý trest vězení. Do pátečního odpoledne bylo nemocných 363...

25. září 2026  11:45,  aktualizováno  18:16

Vládu čeká hlasování o nedůvěře, Babiš se těší. Krade budoucnost, řekl Kupka

Tisková konference opozice k vyslovení nedůvěry vládě. Předstoupili zástupci...

Vládu Andreje Babiše čeká necelé dva týdny před senátními a komunálními volbami hlasování o nedůvěře. Vyvolat se ho rozhodla parlamentní opozice, která má pro vyvolání hlasování o nedůvěře 92 podpisů...

25. září 2026  5:25,  aktualizováno  18:10

Český lovec šáhedů prochází testy na ukrajinské frontě. Už má první zářez

Premium
Český stíhací dron Lovec si na Ukrajině připsal první úspěšný sestřel.

Rychlosti až 400 kilometrů v hodině dosahuje český stíhací dron Lovec určený k sestřelování šáhedů. První prototypy nyní testují ukrajinské jednotky a jeho vývojáři poslali video prvního úspěšného...

25. září 2026  18:03

Ministerstvo prověří své rozhodnutí v kauze navážení odpadů na heřmanickou haldu

Stále prohořívající halda v ostravské části Heřmanice (25. března 2025)

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) prověří své rozhodnutí v kauze navážení odpadů na hořící heřmanickou haldu v Ostravě. Úřad to dnes oznámil v tiskové zprávě. MŽP dříve prověřování kauzy...

25. září 2026  17:56

Zástup přes celé náměstí. Olomouc se loučila s developerem Morávkem

Na poslední rozloučení s olomouckým byznysmenem a developerem Richardem...

Zástup smutečních hostů zamířil po poledni v Olomouci do katedrály svatého Václava, kde se konalo poslední rozloučení s Richardem Morávkem, významným nejen olomouckým byznysmenem a developerem. Ten v...

25. září 2026  14:13,  aktualizováno  17:27

OBRAZEM: Skyboxy se zařizují, sedačky zatím chybí. V brněnské aréně je stále staveniště

Do dokončení T Areny zbývá poslední měsíc. (25. září 2026)

Za měsíc je oficiální termín, kdy má Brno přebrat od stavební firmy nově vznikající T Arenu pro 13 tisíc diváků u areálu výstaviště. Jenže vzhledem k množství prací, které ještě zbývá dokončit, je...

25. září 2026  17:17

Kdo kandiduje v Ostravě? Přehled kandidátů a lídrů pro komunální i senátní volby 2026

Ostravská radnice z ptačí perspektivy

Komunální volby 2026 v Ostravě se konají 9. a 10. října a Ostravané v nich rozhodnou o obsazení 55 křesel v Zastupitelstvu města Ostravy. O jejich hlasy se uchází 13 zaregistrovaných volebních...

25. září 2026  17:04

Místo ulic je lepší kropit zeleň, naráží lídr Pirátů Tůma na letošní vedra

Pavel Tůma říká, že po otevření dálničního obchvatu ubylo ve městě aut a z...

Volební jedničkou Pirátů v Českých Budějovicích je Pavel Tůma. Ví, že do města by mohlo vyjet více cyklistů. Kdyby se stal primátorem, chtěl by se ze všeho nejdříve pustit do tří věcí. Začít řešit...

25. září 2026  17:03

Kapitán Dezolát rozdává jménem strážníků falešné pokuty. Leták Motoristů řeší policie

Po Budějovicích se šíří předvolební leták koalice Motoristů, Svobodných a...

Volební kampaň lze vést různými způsoby. Velmi bizarní zvolila koalice Motoristů, Svobodných a Trikolóry v Českých Budějovicích. S podpisem kapitána Dezoláta rozdávají falešné pokuty, které na první...

25. září 2026  14:57,  aktualizováno  16:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde