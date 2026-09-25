Řízení s Českem se týkají například směrnic ohledně fungování unijního trhu s elektřinou, snazší opravy elektrospotřebičů, evidence skutečných majitelů firem a jiných právnických osob či znečištění z průmyslových zařízení.
Evropská komise uvedla, že ve zmíněných případech zaslala takzvané formální upozornění, že státy nesplnily své povinnosti. Po obdržení dopisu o zahájení řízení členské státy mají dva měsíce na to, aby převedení směrnic do svého práva dokončily. Pokud by se tak nestalo, Evropská komise by pokračovala ve vymáhání převedení do národního práva.
Nejvíce řízení Brusel zahájil v případě směrnice 2024/1785 o průmyslových emisích. Tuto směrnici nepřevedl do svého národního práva žádný členský stát. Směrnice podle Evropské komise zpřísňuje pravidla týkající se emisí a používání nebezpečných chemických látek.
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Podle Bruselu text také „posiluje práva veřejnosti a zavádí nové právo na to dostat odškodnění za poškození zdraví v důsledku nelegálního znečištění“. Členské státy měly směrnici převést do svého práva do letošního 1. července.
Podle portálu Evropské komise unijní orgány vedou řízení s Českou republikou pro neplnění povinností v jednasedmdesáti věcech. Údaj je aktualizovaný k dnešnímu dni. Před rokem komise vedla řízení s ČR v pětapadesát případech.