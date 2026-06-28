Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Velmi Aladdin! Ajťák kandidoval do rady ECB jako Diktátor, sliboval konec myšlení

Autor:
  19:31
Britský herec Sacha Baron Cohen převlečený jako Diktátor (7. května 2012)

Britský herec Sacha Baron Cohen převlečený jako Diktátor (7. května 2012) | foto: ČTK

Evropská centrální banka sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem. (11. června 2026)
Sasha Baron Cohen ve filmu Diktátor
ilustrační snímek
Britský herec Sacha Baron Cohen převlečený jako Diktátor (7. května 2012)
8 fotografií
Ustavím Nejvyšší poradní diktaturu, skoncuju s nezávislým myšlením a zavedu potleskové seance. Povinné seance. Originální kampaní inspirovanou známým filmem Diktátor se před volbami do zaměstnanecké rady Evropské centrální banky (ECB) snažil zaujmout jeden z kandidátů. Vedení tím ovšem nepobavil. Místo lepší funkce tento člen IT oddělení dostal oficiální napomenutí s tím, že překročil hranici povolené satiry.

Kandidující ajťák zřejmě českého nebo slovenského původu se ve svém kampaňovém oběžníku představil jako „admirál generál Jan Aladdin Kuchta“ a voličům slíbil, že pokud uspěje, jejich pracovní výkon se bude hodnotit už jen slovy „Velmi Aladdin“, což může znamenat pochvalu i katastrofu. Jeden nikdy neví. Skončí také nezávislé myšlení a místo toho se na pravidelných seancích bude povinně tleskat.

Vše doprovázely obrázky vygenerované umělou inteligencí, na nichž pózoval v uniformách s různými evropskými symboly. Inspirace filmem Diktátor z roku 2012, v němž si roli neomezeného vládce zemičky Wadiya napsal slavný herec a komik Sacha Baron Cohen, byla zjevná. Stejně jako nadsázka, se kterou kandidát k volbám do zaměstnanecké rady přistoupil.

Vedení ECB ztrácí důvěru svých zaměstnanců, ukázal průzkum odborů

Evropskou centrální banku tím však nepobavil, píše portál Politico. V oficiálním napomenutí, které banka interně zveřejnila 18. června, dospěla volební komise složená z různě postavených zaměstnanců k závěru, že předvolební kampaně mohou využívat „parodii, sarkasmus a ironii“, ale mužovo jednání podle ní překročilo míru „rétorického přehánění slučitelnou s etickými standardy ECB“.

A to třeba tím, že smíchal „věrohodná tvrzení s viditelně přehnanými či dokonce nemožnými volebními sliby“, přidal militaristicky laděné obrázky a vůbec až příliš přeháněl. Kromě zmíněného chtěl také „nahradit sociální dialog povinnými sezeními proletářské solidarity“, zajistit si výhru se „100 procenty hlasů“ či zavést „nápravné audity duševní pohody“ pro zaměstnance, jejichž myšlení se dosud nesladilo s oficiální doktrínou.

Podle Politica se nicméně za humornou kampaní skrývá vážnější spor o svobodu slova v této instituci. Od konce loňského roku totiž musejí být všechny interní volební materiály v souladu s etickým rámcem ECB. To údajně výbor zaměstnanců kritizoval s tím, že je banka na cestě k cenzuře. Předseda tohoto výboru navíc s ECB vede soudní spor právě v otázkách práva na svobodu projevu zaměstnanců.

Evropská centrální banka zvedla po téměř třech letech sazby, chce bojovat s inflací

Kuchtova kampaň navíc kromě Diktátora odkazovala i na poměry, na něž si údajně i sami zaměstnanci banky stěžují. Podle průzkumu, který loni v listopadu a prosinci provedla sama ECB, totiž většina z nich nemá důvěru v to, že by mohla vyjádřit své názory, aniž by se tak vystavila odvetným opatřením ze strany nadřízených.

A tím, že kandidující IT specialista dostal napomenutí za ironii a nadsázku, se jen „potvrzuje to, že si naše instituce si vyvinula hlubokou nesnášenlivost vůči nezávislému myšlení“, míní sám Kuchta. Bez ohledu na to nicméně utrpěl drtivou porážku a z celkových patnácti kandidátů skončil na třináctém místě. Velmi Aladdin!

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Ruská ruleta na Krymu. Pláže jsou plné, odříznutému poloostrovu hrozí evakuace

Lidé odpočívají na pláži u Černého moře v krymské Jevpatoriji. (20. června 2026)

Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...

Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...

Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...

Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo

Premiéra elektrické Škody Peaq v Monnetier-Mornex

Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.

Kerčský most v kouři. Satelitní fotky ukazují ukrajinskou smršť na Krymu

Satelitní snímek zachycuje kouř stoupající z Krymského mostu. (22. června 2026)

Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...

Zemřela moderátorka Bára Tlučhořová, měla nádor na mozku. Mareš jí přispěl přes milion

Bára Tlučhořová

V sedmatřiceti letech zemřela rádiová moderátorka Barbora Tlučhořová. V úterý ráno o tom informoval oficiální facebookový profil Rádia Kiss, pro které pracovala. Po několikaletém boji s rakovinou...

„Slyším syna plakat v troskách.“ Ve Venezuele dochází čas, Češi jdou do akce

Venezuela se potýká s následky silných zemětřesení, na pomoc přijeli i...

Venezuela od dvojice středečních zemětřesení obdržela pomoc od čtyřiadvaceti zemí, které vyslaly nejméně 2 741 záchranářů, 86 týmů s vycvičenými psy a poskytly 521 tun humanitární pomoci. V neděli...

28. června 2026  10:51,  aktualizováno  20:21

Na nadávky a výtky nebudu reagovat, říká nová ombudsmanka Kostolanská

Premium
Zvolená ombudsmanka Eva Kostolanská se složením slibu ujala funkce. (18.června...

Hned v prvním týdnu se nová ombudsmanka Eva Kostolanská „proslavila“ symbolickou podporou nezávislosti veřejnoprávních médií. Oblékla se do černého na protest proti politickým zásahům a v souvislosti...

28. června 2026

Operace Očistný oheň. Maďarsko vymetá orbánovskou mafii, zatknou i Viktora?

Premium
Budapest Pride. V hlavním městě Maďarska se uskutečnil první post-orbánovský...

Od našich zpravodajů v Maďarsku Padesát dní uplynulo od nástupu Pétera Magyara k moci. Symbolem změny režimu se stal letošní ročník Budapest Pride, daleko dramatičtější změny se však odehrávají v zákulisí. Mladý premiér slíbil...

28. června 2026

U kanónu stála a pořád ládovala. Jak zrzavá fúrie zvedla vojnu proti Britům

Premium
Molly Pitcher v bitvě u Monmouthu. Předobrazem mýtické americké Amazonky mohla...

Klela, pila jak carský důstojník, kouřila dýmku a všechny ostatní ženské ji nesnášely. Přesto má Margaret Corbinová nezastupitelné místo v panteonu hrdinů americké revoluce. Její příběh přinášíme v...

28. června 2026

Putin přiznal nedostatek paliva v Rusku, Kreml zvažuje zákaz vývozu nafty

Vladimir Putin (28. června 2026)

Ruský prezident Vladimir Putin v neděli přiznal, že problémy s dodávkami paliva vedly k jeho nedostatku v některých ruských regionech. Dodal, že Kreml zvažuje zákaz vývozu nafty. Ukrajině, kterou...

28. června 2026  19:55

Velmi Aladdin! Ajťák kandidoval do rady ECB jako Diktátor, sliboval konec myšlení

Britský herec Sacha Baron Cohen převlečený jako Diktátor (7. května 2012)

Ustavím Nejvyšší poradní diktaturu, skoncuju s nezávislým myšlením a zavedu potleskové seance. Povinné seance. Originální kampaní inspirovanou známým filmem Diktátor se před volbami do zaměstnanecké...

28. června 2026  19:31

Rekordy padaly v Německu, Polsku i v Bratislavě. Evropa se otepluje nejrychleji

Polsko přepsalo absolutní teplotní rekord. Snímek je z Varšavy. (28. června...

Bezprecedentní vlnu veder o víkendu zažila celá střední Evropa. Absolutní teplotní rekordy padly v Německu i Polsku a historické maximum přepisovali také v Bratislavě. Krátce před 16:00 tam teplota...

28. června 2026  18:36,  aktualizováno  19:11

41,9 stupně. Česko hlásí nový teplotní rekord, od západu přicházejí bouřky

Lidé se koupou na jezu v Dobřichovicích. (28. června 2026)

Podruhé za dva dny stanice v Doksanech na Litoměřicku naměřila nové absolutní teplotní maximum pro Česko. Dnes vzrostlo na 41,9 stupně, proti sobotě tak byl rekord o jeden stupeň vyšší, uvedl Český...

28. června 2026  8:39,  aktualizováno  19:03

Půjčit si, zahrát a vrátit. Chytré skříňky se sportovním vybavením se rozrůstají

Vybavení si mohou zájemci v chytrých skříňkách zapůjčit bezplatně na dobu 90...

Před rokem se Decathlon spojil se slovenským startupem YourLOX a v Česku spustil pilotní projekt chytrých skříněk LOX. Ty slouží k bezplatnému půjčování sportovního vybavení. Po roce provozu firma...

28. června 2026

Okamura a Vystrčil dorazili do Turecka. Jede s opozičními názory, říká šéf Sněmovny

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura a předseda Senátu Miloš Vystrčil.

Od naší zpravodajky v Istanbulu Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura přiletěl v neděli po poledni společně s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem na parlamentním jednání NATO, které se koná v tureckém Istanbulu. Oba by měli v...

28. června 2026  11:42,  aktualizováno  18:27

Woodcrafteři postavili v Krušných horách jedinečnou chatu, jakou nikdo nemá

Klenova bouda. Uprostřed krušnohorských lesů kousek od Božího Daru vyrostla...

Liga lesní moudrosti postavila unikátní udržitelnou základnu v Krušných horách i díky štědrému odkazu muže, který prožil celý život v kanadských lesích.

28. června 2026  17:56

Proč je v Doksanech největší vedro? Není to důvod k oslavě, říká starosta

Doksany na Litoměřicku, kde dnes padl teplotní rekord. (27. června 2026)

Rekordní teplota není žádným důvodem k oslavě, řekl starosta Doksan na Litoměřicku Jaroslav Joska. V obci v neděli teplota poprvé v historii České republiky vystoupala nad 41 stupňů Celsia.

28. června 2026  17:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.