Von der Leyenová je pro dvourychlostní Evropu, chce prohloubení jednotného trhu

Autor: ,
  8:52
Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová v březnu na summitu Evropské unie předloží akční plán prohloubení jednotného unijního trhu. Oznámila to na tiskové konferenci po skončení čtvrteční neformální vrcholné schůzky představitelů členských zemí na zámku Alden Biesen v Belgii, kde byla hlavním tématem konkurenceschopnost. Rovněž řekla, že do března chce představit možnosti úpravy trhu s elektrickou energií. Naznačila i možnost dvourychlostní Evropy, kdy by část členských států postupovala v rychlejší integraci.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na tiskové konferenci po...

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na tiskové konferenci po summitu v Alden Biesenu (12. února 2026) | foto: ČTK

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady...
Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis, chorvatský premiér Andrej Plenković,...
Francouzský prezident Emmanuel Macron (vlevo) a německý kancléř Friedrich Merz...
Premiér Andrej Babiš na neformálním summitu Evropské rady na belgickém zámku...
28 fotografií

„V březnu předložím jízdní mapu, akční plán s podrobným postupem,“ řekla von der Leyenová o plánech na prohloubení jednotného trhu. „Jedna Evropa, jeden trh,“ poznamenala s tím, že prohloubení unijního trhu se 450 miliony obyvatel usnadní společnostem působení napříč EU.

Součástí plánu je i pokrok v unii úspor a investic. Investiční unií a mobilizací evropských úspor, které jsou nyní na neefektivních bankovních účtech, chce EK dosáhnout nových investic. Tím by se vytvořily lepší podmínky pro financování evropských podniků. V případě úspor se podle Reuters hovoří o deseti bilionech eur (204 bilionů Kč), které nyní bez užitku leží na účtech. První fáze této spořitelní a investiční unie, by podle von der Leyenové, měla být do června.

Podporujete myšlenku dvourychlostní Evropy?

Šéfka Komise rovněž řekla, že pokud nebude možné dosáhnout shody na rychlém postupu se všemi 27 členskými státy, mohla by EU v těchto projektech pokračovat s menší skupinou zemí. To by v praxi znamenalo dvourychlostní Evropu. O takové možnosti na konci ledna své protějšky informoval německý ministr financí Lars Klingbeil.

Skončil summit o konkurenceschopnosti. Babiš řešil povolenky i spalovací motory

Neformální summit se věnoval i cenám energií, které jsou pro konkurenceschopnost klíčové. Von der Leyenová řekla, že představitelé unijních zemí vedli intenzivní debaty o podobě společného energetického trhu, konkrétní závěry ale diskuze nepřinesla.

Lídři unijních zemí dnes hovořili o systému emisních povolenek ETS. Revize tohoto systému byla pro českého premiéra Andreje Babiše hlavní téma jednání. Podle von der Leyenové má ale stávající systém jasné výhody i pojistky pro případ, kdy by cena povolenek za emise uhlíku vystoupala příliš vysoko.

Trnitá cesta k holiči a kolony limuzín. Summit v belgickém zámku očima místních

Reuters poznamenal, že o nezbytnosti rychlého prohlubování jednotného trhu hovořili i ostatní představitelé unijních zemí. „Sdílíme stejný pocit naléhavosti,“ řekl francouzský prezident Emmanuel Macron. „Evropská unie musí jednat rychle a rozhodně. A tento závazek dnes všichni účastníci jednomyslně zdůrazňovali,“ prohlásil německý kancléř Friedrich Merz.

Předseda Evropské rady António Costa na závěrečné tiskové konferenci řekl, že všichni souhlasili s pokračováním přípravy takzvaného 28. režimu, což má být nový právní rámec, který startupům a rychle rostoucím firmám umožní podnikat napříč EU podle jednotných pravidel. Každý podle Costy souhlasil i s tím, aby se velké společnosti mohly slučovat v sektorech, jako jsou například telekomunikace. Stejný souhlas pak byl pokud jde o potřebu zjednodušit regulace, dodal předseda Evropské rady.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Poslanci schvalují odklad vyplácení nové superdávky o čtvrt roku

Přímý přenos
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Na mimořádné schůzi poslanci v pátek projednávají návrh na odložení vyplácení superdávky příjemcům dosavadních sociálních podpor o čtvrt roku. Posun má podle ministra práce a sociálních věcí Aleše...

13. února 2026  5:30,  aktualizováno  9:10

Policie stíhá dva lidi za kolaps miliardáře a někdejšího krále hazardu Tsoukernika

Český podnikatel ruského původu Leon Tsoukernik

Policisté obvinili dva lidi, kteří podle ní způsobili kolaps miliardáře Leona Tsoukernika. Podnikatel a blízký přítel Ivany Gottové minulý rok zkolaboval ve svém sídle poté, co mělo dojít na...

13. února 2026  9:04

Von der Leyenová je pro dvourychlostní Evropu, chce prohloubení jednotného trhu

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na tiskové konferenci po...

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová v březnu na summitu Evropské unie předloží akční plán prohloubení jednotného unijního trhu. Oznámila to na tiskové konferenci po skončení čtvrteční...

13. února 2026  8:52

Napadne i přes deset centimetrů sněhu, ukázali meteorologové mapu srážek

Předpověď množství nového sněhu, který napadne za 24 hodin od sobotního do...

Návrat zimního počasí do nížin bude v sobotu ve velkém stylu. Podle prognózy meteorologů napadne za 24 hodin do nedělního odpoledne i přes deset centimetrů sněhu.

13. února 2026  8:38

Tragická nehoda u Vsetína. Na vytížené silnici I/57 je omezený provoz

Nehoda na silnici I/57 mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím. (listopad 2022)

Vytížená silnice I/57 u Vsetína byla v pátek ráno obousměrně uzavřena kvůli tragické nehodě. Srazila se tam dodávka s nákladním autem, řekl policejní mluvčí Petr Jaroš. Doprava na obchvatu byla kolem...

13. února 2026  8:36

Po výbuchu garáže u Prahy zemřel muž, podle hasičů mohlo jít o sebevraždu

Hasiči a policisté zasahovali u požáru v Ondřejově u Prahy. Jeden člověk požár...

Při výbuchu a následném požáru, který zasáhl garáž rodinného domu, zemřel ve čtvrtek večer muž ve věku 57 let. Příčinu neštěstí v Ondřejově u Prahy vyšetřují kriminalisté, řekl policejní mluvčí Pavel...

12. února 2026  21:11,  aktualizováno  13. 2. 8:31

Dělají z lidí mražené výrobky, říká politik. Dino čelí kontrole kvůli zimě na pracovišti

Podle polských médií Státní inspekce práce zahájila kontroly v několika...

Polský obchodní řetězec Dino čelí kritice kvůli nízkým teplotám na pracovišti. Zaměstnanci podle svých výpovědí museli pracovat při teplotách klesajících až k šesti stupňům Celsia. Poslanec Adrian...

13. února 2026  8:30

Největší letadlová loď světa mění kurz. Z Karibiku do napjatého regionu

Letadlová loď USS Gerald R. Ford pluje ve Středozemním moři. (11. října 2023)

Největší letadlovou loď světa, americkou USS Gerald R. Ford, převeleli z Karibského moře do oblasti Blízkého východu. Děje se tak v době, kdy americký prezident Donald Trump stupňuje tlak na Írán,...

13. února 2026  7:35

Mnichovská bezpečnostní konference začíná. Promluví Pavel, jedou i Zůna a Macinka

V Mnichově začíná bezpečnostní konference. (12. února 2026)

V Mnichově v pátek začíná bezpečnostní konference, na kterou se sjedou desítky hlav států a vlád, stovka ministrů a další stovky hostů z celého světa. Debatovat budou o bezpečnostní situaci ve světě,...

13. února 2026  6:51

Skleníkové plyny neohrožují zdraví, popřela Trumpova vláda vědecké poznatky

Donald Trump na palubě Air Force One

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) ve čtvrtek odstoupila od vědeckého stanoviska, že emise skleníkových plynů ohrožují lidské zdraví, a odstranila tak základ pro federální...

12. února 2026  21:01,  aktualizováno  13. 2. 6:49

USA dohodly s Tchaj-wanem obří obchodní dohodu, cla se sníží na 15 procent

Prázdné ulice tchajwanské Tchaj-peje, kde probíhal nácvik reakce na případný...

Zástupci administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa ve čtvrtek podepsali finální obchodní dohodu s Tchaj-wanem, která potvrdila 15procentní clo na dovoz většiny zboží z Tchaj-wanu do...

13. února 2026  6:42

Na egyptském Sinaji objevili naleziště s 10 000 let starým skalním uměním

Archeologové objevili na egyptském poloostrově Sinaj naleziště skalního umění...

Archeologové objevili na egyptském poloostrově Sinaj naleziště skalního umění starého až 10 000 let. Lokalita se nachází na náhorní plošině Umm Irák a skrývá 100 metrů dlouhý skalní převis, na kterém...

13. února 2026  6:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.