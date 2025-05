20:00

Když se investuje do armádního sektoru, je to živná půda pro inovace v celém technologickém světě. Alespoň to tak vždy platilo mimo Evropu. S navýšením rozpočtu na zbrojení napříč unijními státy se nyní nabízí otázka, zda tento mechanismus bude platit s masivní bruselskou byrokratickou zátěží v zádech. Bez změny mnohých zavedených postupů to podle expertů nepůjde.