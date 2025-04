ANALÝZA: Jak získat zbraně, které nevyrobíme. Evropa hraje na slepou bábu

Strategická autonomie je typický evropský termín, který se čas od času vytahuje, protože Evropané za posledních třicet letech uvěřili, že reálné problémy se vyřeší řečněním asi jako mor vykuřováním. Teď po třech letech projevů na téma, že „jsme ve válce“ a Rusko je hrozbou, zjistili, že musíme „utrácet, utrácet, utrácet za obranu a odstrašování“, jak to shrnula dánská premiérka. Je to, jako by se za druhé světové války třeba Švédové probudili někdy po bitvě u Stalingradu a vyhnání Afrikakorpsu z Afriky a zjistili, že okolo je válka a oni musí začít zvedat činky.

Roky prošustrované vznešeným bojem za lepší svět korunované Green Dealem, kdy zbrojení bylo pro banky odporné, se projevily.