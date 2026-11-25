„Rusko eskaluje v baltské oblasti, Rusko eskaluje v Polsku, Rusko eskaluje u Černého moře, Rusko eskaluje ve vesmíru a Rusko eskaluje velmi masivně i u nás, tady v naší zemi, a nevadí mu ani to, že by to mohlo stát lidské životy,“ uvedl v debatě Merz.
„A proto musíme a proto vykážeme jako Evropané Rusko v dvojím slova smyslu do patřičných hranic,“ dodal.
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Německo je co do objemu pomoci nyní největším podporovatelem Ukrajiny v její obraně proti ruské agresi. Tématu války na Ukrajině se Merz věnoval v závěru vystoupení v parlamentu.
Připomněl, že se v Berlíně minulý týden konalo setkání čtyř desítek členských zemí takzvané koalice ochotných, která podporuje Kyjev v obraně proti Rusku. Kancléř uvedl, že poslední vývoj jednání o míru na Ukrajině ho naplňuje „opatrným optimismem“.
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Merz v projevu reagoval mimo jiné na vystoupení spolupředsedy největší opoziční strany Alternativa pro Německo (AfD), kterou loni civilní tajná služba označila za prokazatelně pravicově extremistickou. Tino Chrupalla v něm kritizoval vládu, která podle něj zbytečně vyhazuje peníze a podporou Ukrajiny financuje „jednu z nejzkorumpovanějších zemí na světě“. Šéf strany, která prosazuje užší kontakty s Ruskem, také řekl, že by Německo mělo spíše investovat do škol než do armády.
Podle Merze ale Německo příliš dlouho spoléhalo při obraně a bezpečnosti na jiné. „Ukončili jsme tuto politiku, která byla na úkor naší vlastní bezpečnosti,“ řekl. Německo je podle něj už nyní obranyschopnější než kdykoli za poslední desítky let. Stejně tak Merz kritizoval i to, že Německo „příliš dlouho investovalo příliš málo do infrastruktury“.
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Po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 zahájil Berlín rozsáhlou modernizaci armády. Financována byla nejprve ze zvláštního fondu ve výši 100 miliard eur (2,4 bilionu Kč). Strany současné vlády pak loni reformovaly takzvanou dluhovou brzdu, ústavní opatření, které má bránit přílišnému zadlužování země.
Díky tomu si Německo může zajistit peníze na obranné výdaje půjčkami na mezinárodních trzích. Loni vznikl také zvláštní fond pro investice do infrastruktury, v němž je 500 miliard eur (zhruba 12,2 bilionu Kč) a který bude financován po dvanáct let rovněž z půjček.
V úterý v německém Spolkovém sněmu začala debata o návrhu rozpočtu na příští rok. V jejím rámci nyní Merz vystoupil. Poslanci budou o návrhu hlasovat v pátek. Počítá s výdaji 560,9 miliardy eur (13,7 bilionu Kč). Celkové nové zadlužení by mělo činit zhruba 210 miliard eur.