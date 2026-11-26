Prostor Nowa Dęba hostil historicky první praktický test čistě evropského řetězce velení. Ten se učí fungovat bez amerického mozku, na nějž se kontinent desítky let spoléhal, čte dvoutýdenní manévry think-tank Carnegie Europe.
Cvičení vojenské odnože takzvané koalice ochotných se odehrávalo od 9. do 22. listopadu. Ať už se z projektu časem vyklube jakési „NATO 3.0“, nebo jen poevropštěná verze stávající Aliance, podle analýzy posílá cvičení jasný vzkaz: Evropané nemusejí jen čekat na pozvánku k americkému stolu, dokážou si prostřít vlastní.
Nad vývojem evropské obrany visí otazník hlavně v podobě financování. Změnu navíc mohou přinést blížící se volby v Itálii, Polsku či na Slovensku.