A hlavně, jak moc Evropa Afriku znovu potřebuje, nebo jak moc se svět za posledních 30 let změnil.
Evropa najednou zjišťuje, že její energetická přeměna, digitalizace i obranný průmysl stojí na surovinách, které většinou sama nemá. Navíc po zavření „východních trhů“ se zúžil manévrovací prostor. Kobalt, lithium, měď, grafit, vzácné zeminy, to je jen stručný výčet surovin, bez nichž nebudou baterie, solární panely ani kabely. A právě Afrika disponuje přibližně 30 procenty světových kritických nerostů. Číňané to pochopili již dávno a také mají v Africe nejvíc investičních projektů, z nichž celá řada se týká těžby a s tím spojené výstavby.
V tom by mohlo mít zajímavou šanci i Česko. Česká geologie má na africkém kontinentu dlouhodobě velmi dobré jméno. Čeští odborníci tím přispívají především k detailnímu mapování geologického prostředí či hydrogeologickým projektům.