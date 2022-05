„Ukrajina si na EU počká desítky let.“ Přednostní přijetí je už nyní ze hry

Čtyři dny poté, co koncem února Rusko napadlo Ukrajinu, podal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oficiální žádost o vstup své země do Evropské unie. Na evropské politiky apeloval, aby Ukrajinu přijali přednostně a „v novém, zrychleném procesu“: kvůli ruské invazi si to prý Ukrajina „zaslouží“.