Pálí jen slovní salvy. Problémem Evropy je politická slabost jejích neoblíbených lídrů

Friedrich Merz vítá Volodymyra Zelenského v Berlíně. (13. srpna 2025) | foto: Reuters

Jiří Sládek
  19:36
Na aljašském Anchorage se pro Evropu, spojence Ukrajiny i Washingtonu, ještě křesla v místnosti nenašla, v Bílém domě už ano. Po páteční schůzce s Putinem sezval Donald Trump k setkání s ukrajinským lídrem Zelenským čelní evropské představitele. Zásadní věc se ale nemění.

Evropské státy sice freneticky zesílily transatlantické diplomatické aktivity ve prospěch Ukrajiny a dříve rozhádanému společenství se daří nacházet společnou řeč, ale snahy o vybudování nové, na Spojených státech méně závislé bezpečnostní architektuře zůstávají v půli cesty. Evropa tak chrlí silné diplomatické komentáře, její skutečná síla je ale někde ve stínu hlavních globálních hráčů.

Vyčerpaní evropští daňoví poplatníci mají pocit, že se ve prospěch Ukrajiny už obětovali dost a na další škrty ve výdajích nejsou naladěni.

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Pláč u soudu s Jankem Rubešem. Tím videem trpí děti, bědovala restauratérka

Příslibem jednání o smíru skončilo v úterý u Obvodního soudu pro Prahu 5 první kolo sporu mezi videoblogerem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru metropole. Ženě vadí reportáž, podle které...

Zelenskyj opět v Bílém domě. Mluvil o potřebě ukončit válku, Trump o pokroku

Přímý přenos

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijel do Bílého domu, kde jedná s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a později i s evropskými lídry. Ti už jsou rovněž na místě. Zelenského podpoří...

18. srpna 2025  18:50,  aktualizováno  19:41

Pálí jen slovní salvy. Problémem Evropy je politická slabost jejích neoblíbených lídrů

Na aljašském Anchorage se pro Evropu, spojence Ukrajiny i Washingtonu, ještě křesla v místnosti nenašla, v Bílém domě už ano. Po páteční schůzce s Putinem sezval Donald Trump k setkání s ukrajinským...

18. srpna 2025  19:36

Chci být silnější než ODS, řekl šéf STAN Rakušan. Vyjel za voliči na pivo

Na zahrádce jihlavské restaurace Buena Vista u piva zahájil v pondělí ministr vnitra Vít Rakušan hlavní část kampaně svého hnutí Starostové a nezávislí před volbami do Sněmovny. „Chci, aby Starostové...

18. srpna 2025  19:22

Trump nevyužil možnost politického a ekonomického tlaku na Rusko, míní Pavel

Prezident Petr Pavel opět odpovídá na dotazy veřejnosti ve čtvrtém díle pořadu Zeptejte se prezidenta. Okomentoval například probíhající kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny. Některé strany se...

18. srpna 2025  14:27,  aktualizováno  18:30

Výbuch chemikálie v pardubické firmě JHV. Pro popáleného letěl vrtulník

V pardubické části Rosice došlo v pondělí k výbuchu chemikálie ve firmě JHV. Podle informací iDNES.cz v podniku prováděla testy externí firma. Jeden ze zraněných utrpěl těžké popáleniny, pro jeho...

18. srpna 2025  18:10,  aktualizováno  18:19

U lesa stále zůstává odpad, hejtman přesto ocenil obec za zvelebování prostoru

Obec Třebnouševes na Jičínsku převzala o víkendu cenu hejtmana za dlouhodobé zvelebování veřejného prostoru, přestože jen před několika měsíci dostala pokutu za černou skládku. Podle kraje o ocenění...

18. srpna 2025  17:06

Zelenskyj se sešel s Kelloggem, Trump před schůzkou v Bílém domě píše o poctě

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se před pondělní ostře sledovanou schůzkou s prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem a evropskými lídry v Bílém domě setkal s americkým zmocněncem pro...

18. srpna 2025  16:01,  aktualizováno  16:27

Byt i auta na parkovišti zapálil schválně, podezírá policie muže z Nového Jičína

Velmi dramatické bylo pondělní časné ráno v Gregorově ulici v Novém Jičíně. Hasiči tam likvidovali požár bytu v devítiposchoďovém věžáku a šesti automobilů před domem. Policisté zadrželi a...

18. srpna 2025  16:20

Web s vouchery do Jeseníků zkolaboval. Lidé na to šli špatně, tvrdí provozovatel

Kvůli velkému zájmu žadatelů o druhou vlnu poukázek na zvýhodněné pobyty v Jeseníkách zkolabovaly ráno internetové stránky s registračním formulářem. Druhá vlna turistických voucherů do Jeseníků byla...

18. srpna 2025  9:20,  aktualizováno  16:14

Kde se to zastaví? Rybář Vágner opět zlomil rekord, sumec měřil přes 270 cm

Rybář Jakub Vágner opět posunul český rekord. Chytil sumce, který měří 272 centimetrů. Jen před dvěma týdny přitom slavil pokoření této mety s úlovkem dlouhým 268 centimetrů. Obrovskou rybou se...

18. srpna 2025  16:10

V tunelu pro vláčky v modelu železnice se schoval jedovatý had, chtěl klid na ekdyzi

Na australském Sunshine Coast se odehrál bizarní příběh. Rodina našla uvnitř své modelové železnice nečekaného pasažéra – jedovatého stromového hada. Místo toho, aby se hoden svého jména plazil po...

18. srpna 2025  16:03

Ukázali podmínky chovu kuřat. Ochránci zvířat se musí omluvit Albertu, řekl soud

Spolek Obránci zvířat (Obraz) se musí obchodnímu řetězci Albert omluvit za některé výroky z kampaně, ve které upozorňoval na údajně špatné podmínky chovu kuřat, rozhodl nepravomocně Městský soud v...

18. srpna 2025  10:27,  aktualizováno  15:45

