Evropské státy sice freneticky zesílily transatlantické diplomatické aktivity ve prospěch Ukrajiny a dříve rozhádanému společenství se daří nacházet společnou řeč, ale snahy o vybudování nové, na Spojených státech méně závislé bezpečnostní architektuře zůstávají v půli cesty. Evropa tak chrlí silné diplomatické komentáře, její skutečná síla je ale někde ve stínu hlavních globálních hráčů.
Vyčerpaní evropští daňoví poplatníci mají pocit, že se ve prospěch Ukrajiny už obětovali dost a na další škrty ve výdajích nejsou naladěni.